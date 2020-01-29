В ночь с 29 на 30 января 2020 года на орбите Земли столкнутся два американских спутника

Высока вероятность того, что 30 января 2020 года в 2 часа 39 минут 35 секунд по московскому времени (January 29, at 23:39:35 UTC) один американский спутник врежется в другой. На высоте порядка 900 километров столкнутся вышедший из строя космический телескоп IRAS, запущенный еще в 1983 году и совсем древний спутник-шпион GGSE-4 - он же 1967-053G или Poppy 5, который был выведен на орбиту в 1967 году для слежения за советскими радарными установками. О грядущем околоземном ДТП сообщил портал ScienceAlert, сославшись на твиты организации LeoLabs, которая отслеживает перемещения космического мусора.

Специалисты демонстрируют, что околоземное пространство у них под контролем.

Специалисты оценивают вероятность столкновения от 1/1000 до 1/100. Не исключено, что спутники разойдутся, но пронесутся со скоростью порядка 14 километров в секунду в 15-30 метрах друг от друга.

Столкновение ожидается в небе над штатом Пенсильвания.

Если ДТП все-таки случится, то оно станет одним из самых крупных за время освоения космического пространства. Весит IRAS чуть больше тонны, занимает объем 3,6 х 3,24 х 2,05 метров. Шпион меньше и легче — примерно 85 килограммов. Они — как легковушка и мопед. Но разобьются на тысячи осколков, которые пополнят число больших и малых объектов космического мусора, находящихся сейчас на орбите Земли.

Американский спутник-шпион: его вид лишь недавно был рассекречен.

По расчетам, нынешнее столкновение может произойти в небе над США.

ГРЯДУЩАЯ ПЕРСПЕКТИВА

Космос станет недоступным

В 2009 году на орбите столкнулись два спутника - американский действующий Iridium и российский «Космос-2251», отработавший свой срок. Результат - туча осколков, разлетевшихся в разные стороны.

Двумя годами раньше отличились китайцы, которые, выпустив ракету, разнесли на кусочки собственный же метеоспутник.

С 1968 по 1986 год США и СССР усыпали обломками околоземное пространство — испытывали космическое оружие, расстреляв в общей сложности 20 спутников. Словом, и без грядущего ДТП хватало космического мусора.

По данным NASA на 2016 год, на околоземной орбите оставались 17 тысяч 729 крупных рукотворных объектов, включая 4 тысячи 242 действующих и вышедших из строя спутников, а также 13 тысяч 487 ступеней ракет носителей и разгонных блоков.

Первое место в засорении космоса принадлежит России. Её «мусор» насчитывает 6 тысяч 318 объектов. США держит второе место - у американцев 5 тысяч 663 объекта. Китай - на третьем месте с 3 тысячами 779 объектами. Не исключено, что после столкновения IRAS и Poppy 5 американцы выйдут в лидеры.

Число же мелких объектов вроде болтов, гаек и прочего хлама размером менее 10 сантиметров вообще не поддается учету. Их - миллионы.

Объекты на орбите Земли.

Обломки представляют реальную угрозу. От катастрофы, показанной в фильме «Гравитация», когда обломки разрушившихся спутников разбивают вдребезги космическую станцию, никто не застрахован.

Настоящих жертв пока нет, но известны случаи, когда частицы мусора пробивали детали действующих аппаратов и даже выводили из строя спутники. Дырки были найдены по крайней мере в двух шаттлах. А МКС регулярно маневрирует, чтобы уклониться от грозящего столкновения.

И если ничего не предпринимать, то скоро и уворачиваться станет невозможно, предупреждает Дональд Кесслер (Donald Kessler). И грозит «синдромом Кесслера».

Дональд когда-то был главным космическим «мусорщиком» НАСА и пионером исследований в мусорной области. Еще в 1978 году он заметил скрытую угрозу, которую таит в себе орбитальная свалка. Мол, с её разрастанием обязательно наступит такой момент, когда соударения спровоцируют своего рода цепную реакцию. Объекты начнут сталкиваться друг с другом, дробиться, разлетаться в разные стороны лавинообразно и катастрофически множиться. Этот кошмар и был назван «синдромом Кесслера».

Прогноз такой: рано или поздно вокруг Земли возникнет мусорная оболочка, сквозь которую никто не сможет пролететь - ни туда, ни сюда. И на этом освоение космического пространства закончится. По крайней мере на сотню-другую лет, пока часть хлама не попадает или не сгорит в атмосфере. Подобная перспектива, кстати, талантливо показана в мультфильме про любовь и мусор "Валли" - там космический корабль буквально прошибает корку из спутников и прочего мусора, охватывающую Землю.

Что делать? Каким-то образом убирать за собой. Но эффективной методики пока нет.