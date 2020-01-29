Мишустин распределил обязанности между своими замами
Всего у нового премьера 9 замов, в том числе первый вице-премьер и руководитель аппарата. Давайте посмотрим, кто и за что будет отвечать.
Первый вице-премьер Андрей Белоусов:
Будет курировать все национальные проекты, транспорт, финансы, внешнюю торговлю, антимонопольную политику и естественные монополии, тарифы, противодействие санкциям;
Глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко:
Фото Екатерина Штукина/POOL/ТАСС
Налоги, контроль за реализацией нацпроектов, бюджет, торговля, оборот алкоголя и система маркировки.
Зампредседателя правительства Юрий Борисов:
Ответственный за оборону и оборонную промышленность, гособоронзаказ и военно-техническое сотрудничество, правоохранительная деятельность. Также за топливно-энергетический комплекс.
Зампредседателя правительства Татьяна Голикова:
Социальная политика, наука, демография, миграция.
Зампредседателя правительства Марат Хуснуллин:
Фото: Иван МАКЕЕВ
Жилищная политика, сфера ЖКХ, ипотека, дороги и развитие регионов и муниципалитетов. Будет курировать Крым и Калининград.
Вице-премьер Виктория Абрамченко:
Фото: Иван МАКЕЕВ
Сельское хозяйство, рыболовство, экология и оборот недвижимости.
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко:
Спорт, туризм, культура. А также будет курировать цифровую экономику, инновации, связь и СМИ.
Вице-премьер Юрий Трутнев:
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Ответствен за Дальний Восток, Арктику, Северный Кавказ и территории опережающего развития.
Вице-премьер Алексей Оверчук:
Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
Международные отношения (в том числе планирование и организация мероприятий международного уровня с участием председателя правительства), интеграция в ЕАЭС (Евразийский экономический союз), деятельность БРИКС (группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР и ЮАР) и «группы двадцати» (G20) - неформальный форум крупнейших экономик мира.
ИСТОЧНИК KP.RU