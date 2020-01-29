2020-01-29T20:16:31+03:00
Политика

Мишустин распределил обязанности между своими замами

У нового премьера будет девять заместителей
Дина КАРПИЦКАЯ
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время совещания с вице-премьерами РФ. Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАССПремьер-министр РФ Михаил Мишустин во время совещания с вице-премьерами РФ. Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС
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Всего у нового премьера 9 замов, в том числе первый вице-премьер и руководитель аппарата. Давайте посмотрим, кто и за что будет отвечать.

Первый вице-премьер Андрей Белоусов:

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Будет курировать все национальные проекты, транспорт, финансы, внешнюю торговлю, антимонопольную политику и естественные монополии, тарифы, противодействие санкциям;

Глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко:

Фото Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

Фото Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

Налоги, контроль за реализацией нацпроектов, бюджет, торговля, оборот алкоголя и система маркировки.

Зампредседателя правительства Юрий Борисов:

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ответственный за оборону и оборонную промышленность, гособоронзаказ и военно-техническое сотрудничество, правоохранительная деятельность. Также за топливно-энергетический комплекс.

Зампредседателя правительства Татьяна Голикова:

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Социальная политика, наука, демография, миграция.

Зампредседателя правительства Марат Хуснуллин:

Фото: Иван МАКЕЕВ

Жилищная политика, сфера ЖКХ, ипотека, дороги и развитие регионов и муниципалитетов. Будет курировать Крым и Калининград.

Вице-премьер Виктория Абрамченко:

Фото: Иван МАКЕЕВ

Сельское хозяйство, рыболовство, экология и оборот недвижимости.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко:

Спорт, туризм, культура. А также будет курировать цифровую экономику, инновации, связь и СМИ.

Вице-премьер Юрий Трутнев:

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ответствен за Дальний Восток, Арктику, Северный Кавказ и территории опережающего развития.

Вице-премьер Алексей Оверчук:

Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Международные отношения (в том числе планирование и организация мероприятий международного уровня с участием председателя правительства), интеграция в ЕАЭС (Евразийский экономический союз), деятельность БРИКС (группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР и ЮАР) и «группы двадцати» (G20) - неформальный форум крупнейших экономик мира.

ИСТОЧНИК KP.RU

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