Анекдоты: Эх, мне бы денег на копилку накопить

В Одессе:

- Сарочка, у нас есть деньги?

- Нет.

- Но я же вчера отдал тебе зарплату.

- У меня есть деньги. У нас - нет!

***

То, что в 32 года я все еще не женат, всего лишь означает, что статистически я избежал своего первого развода.

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Я понял: глобальное потепление - это не когда круглый год лето, а когда круглый год осень, блин...

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Министерство просвещения хочет приблизить школьные задачки к реальной жизни. Например, вместо яблок ученикам предложат считать выплаты по кредиту.

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Искусство подготовки к хорошему отдыху заключается в следующем:

1. Вытащить из шкафа всю одежду, которую вы хотите взять с собой.

2. Подсчитать сумму денег, которую вы собираетесь потратить.

3. Взять половину одежды и вдвое больше денег.

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- Девушка, можно вас на минуточку?

- Подождите, сейчас посчитаю.

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Объявление:

«Познакомлюсь с законченным мерзавцем с целью повышения самооценки».

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Удивительно, что до сих пор ни один завод по производству шпагата не предложил Анастасии Волочковой стать его лицом.

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- Спартанцы! Сегодня мы отужинаем в преисподней!!!

- Коля, если ты не хочешь вечером поехать в гости к моей маме - не надо, но хоть детей не пугай!

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- Ну что? Обещали же французам помочь с восстановлением Нотр-Дама. Что помешало?

- Дык, эта... Таджикам визы не дают.