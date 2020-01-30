Анекдоты: Эх, мне бы денег на копилку накопить
В Одессе:
- Сарочка, у нас есть деньги?
- Нет.
- Но я же вчера отдал тебе зарплату.
- У меня есть деньги. У нас - нет!
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То, что в 32 года я все еще не женат, всего лишь означает, что статистически я избежал своего первого развода.
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Я понял: глобальное потепление - это не когда круглый год лето, а когда круглый год осень, блин...
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Министерство просвещения хочет приблизить школьные задачки к реальной жизни. Например, вместо яблок ученикам предложат считать выплаты по кредиту.
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Искусство подготовки к хорошему отдыху заключается в следующем:
1. Вытащить из шкафа всю одежду, которую вы хотите взять с собой.
2. Подсчитать сумму денег, которую вы собираетесь потратить.
3. Взять половину одежды и вдвое больше денег.
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- Девушка, можно вас на минуточку?
- Подождите, сейчас посчитаю.
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Объявление:
«Познакомлюсь с законченным мерзавцем с целью повышения самооценки».
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Удивительно, что до сих пор ни один завод по производству шпагата не предложил Анастасии Волочковой стать его лицом.
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- Спартанцы! Сегодня мы отужинаем в преисподней!!!
- Коля, если ты не хочешь вечером поехать в гости к моей маме - не надо, но хоть детей не пугай!
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- Ну что? Обещали же французам помочь с восстановлением Нотр-Дама. Что помешало?
- Дык, эта... Таджикам визы не дают.
ИСТОЧНИК KP.RU