2020-01-29T23:48:04+03:00
Телевизор

Не смейтесь над девчонкой свысока

Мужчины любят шутить по поводу того, что женщина шутить не умеет
Валентина ЛЬВОВАколумнист
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Еще она не умеет парковаться, зарабатывает деньги на машину и очередной айфон только определенным образом, путает право и лево, ей всегда «нечего надеть» (это в случае, если выступающий грамотен, а то и «нечего одеть» сойдет). И она обожает закачивать силикон и ботокс в себя любимую ради все того же айфона. Почему-то никто не шутит, что женщина не может забить гвоздь, вкрутить лампочку или прочистить засор под раковиной. И знаете почему? Потому что тут же мы вспомним все не повешенные в срок мужчинами полочки.

Собственно, над этим десятилетиями смеялись специально выбранные жестокой судьбой дамы, смакующие слово «зять» или слово «мой» в юмористических программах. Стоит на эстраде этакая теща из анекдота и оправдывает ожидания. А тут - ТНТ. Стендап. Относительно новая для нашего телевидения форма, подразумевающая честность в высказываниях. То бишь люди рассказывают сквозь смех о своей нелегкой судьбе. И женщины как-то стали проникать в эту нишу и рассказывать, что с ними не так. В результате завелась в этом году специальная резервация - «Женский стендап».

Я сперва обрадовалась. Не Степаненко же с Воробей должны наш гендерный юмор олицетворять. Радость оказалась преждевременной.

Час шуток про то, какой длины половой орган у партнера, от самых разных барышень самого разного возраста - это, хм, странный вектор развития женского юмора.

Я специально не приведу сейчас примеры. Глупо повторять, что кто-то из мужчин громко пукает, кто-то смачно сморкается, у кого-то машина очень большая, поскольку у него…

Ну вы понимаете.

В целом 80 процентов реприз от дам посвящено физиологии и ударам в пах. Целенаправленным.

Еще 10 процентов отдано под объяснения, почему не родила до тридцати, и вопросы к обществу: отчего вас это колышет?

И если у кого-то из выступающих есть хоть какая-то история, профессия, семейная традиция, это уже счастье. Счастье вырваться из замкнутого круга, будто бы начертанного сценаристами «Секса в большом городе».

В одной из передач того же ТНТ - «Открытый микрофон» - в жюри долго говорили, что «стендап» - в первую очередь о трагедии маленького человека, который ее переосмысляет смеясь. Судя по «Женскому стендапу», переосмыслить трагедию никто пока не в состоянии. Ну да, курица - не птица, Болгария - не заграница, женщина - не человек. Даже не маленький человек.

Поэтому пока они бьют только туда. Ниже пояса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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