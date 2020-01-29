Россияне собираются "партизанить" от коронавируса

Заявления о том, что в середине февраля вирус может докатиться до России, заставил многих изменить планы. На сайтах и форумах в интернете идет бурное обсуждение. Те, кто еще вчера готовились к ядерной войне или зомби апокалипсису учат других, как найти спасение и поверить в собственные силы.

БУНКЕР НЕ ПОМОЖЕТ

- Генератор 40 тысяч рублей, две пластиковые бочки с крышками по 200 литров по 1000 рублей, еще для воды одну на 1000 литров за 10 000, дрова на 5 000, маски на пятеру, - считает участник форума Роман.

- Зачем 200 литровые бочки, - интересуются новички форума.

- Закопаю на участке под крупы, - чтобы мыши не растащили.

- А если рядом родник?

- Да лучше иметь свой независимый источник, а на роднике можно будет в очереди можно будет не только коронавирус подхватить, - стращают более опытные выживальщики. - А еще батарейки и радиоприемники, чтобы быть в курсе событий.

- Еще патронов надо на десятку обновить, а то вдруг кто-то решит запасы отнять, - напоминают с соседней оружейной ветки.

Особо впечатлительные готовятся к китайскому гриппу, как к войне. А на войне любые средства хороши. Поэтому в корзину оборонщиков собираются системы безопасности с видеокамерами, капканы на мелкого и крупного зверя, и даже специально оборудованные укрытия.

Многие приводит в пример соотечественников, которые еще лет пять назад успели построить на участках бомбоубежища.

- Нет, такой бункер не спасет от вирусов, для этого воздух должен проходить через многоуровневую очистку, а такая система дороже самого бункера станет.

ВИРУС БОЕВОЙ?

- Туристов из Китая много, явно кто-то занесет. Если не закрывают границы, значит вирус уже тут, - пишут участники туристического форума.

"На самом деле вице-премьер и председатель оперативного штаба по противодействию коронавирусу в России Татьяна Голикова доложила, что в России пока случаев заболевания обнаружено не было, "но риск его проникновения в страну есть". В новосибирских лабораториях ведутся разработки вакцины и рекомендаций для населения", - приводят последние официальные данные участница форума Ника.

"Американская и израильская пресса уже вовсю пишут, что вирус - искусственный и боевой. Уханьский институт вирусологии был открыт в январе 2018 года. Лаборатории был присвоен высший уровень безопасности — четвертый. Там проводились эксперименты с самыми опасными микроорганизмами, которые могут вызывать смертельные заболевания", - цитируют полиглоты начитавшиеся утренних американских газет.

- Число заразившихся коронавирусом превысило 6 тысяч человек, а погибло более 100 человек. Если боевой должен убивать на 100 процентов, а там многие выжили, - интересуется молодежь.

- Нет, он не должен валить наглухо, известны боевые вирусы, которые вызывают артрит коленей, и этого порой достаточно, чтобы подавить их боевой дух солдат перед наступлением. А вот те, что убивают, могут перейти и на самих распространителей вируса, даже если они прячутся за океаном, - комментируют эксперты форума.

А ПРИВИВКИ ПО РАСПИСАНИЮ?

"Мы хорошо знаем, что практически во всех странах мира, в том числе и в нашей стране, ежегодно мы теряем людей от пневмонии и от гриппа, поэтому здесь перед нами общая задача — минимизировать эти потери, сделать все, чтобы у нас ничего подобного не было", - поставил задачу перед членам правительства, сотрудникам Минздрава и Роспотребнадзора президент Владимир Путин.

Уже очевидно, что "неожиданностью" для подавляющего большинства граждан вирус не станет. Странно только, что он пришел в Китай именно тогда, когда там собирались отмечать Новый Год. Китайцы слетелись на родину, чтобы отметить с родственниками этот праздник, а потом разлететься по всему миру вместе с новым вирусом.

В том числе, и в Россию. Больных будут вылавливать в аэропортах, и гостиницах. Но насколько такие меры окажутся эффективными пока никто не знает.

- Надо избегать транспорта и скопления людей, - пишут в комментариях выживальщики. - Идеально взять месяц отпуска и залечь в деревне, где каждый чужак на виду. А там смотри, скоро и вакцину найдут.

- А можно и на пару месяцев в тайгу уйти у меня там есть пару землянок, - пишет комментатор под ником "охотник". - Гвозди, полиэтилен, спички, леску с крючками, патроны уже купил, строганины наготовил, самогону 10 литров нагнал, - а большего мне там ничего не надо.

В КАЖДОМ ФЕЙКЕ....

Кто-то забросил в сеть Приказ Минздрава России от 24 января 2020 года с названием "О дополнительных мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019 -nСoV". В нем говорится "об утверждении нормы потребления крепких алкогольных напитков для всех граждан России от 18 до 75 лет на уровне от 250 мл. до 1000 мл".

Из распространяемого "документа": "в перечень крепких напитков по состоянию на 01. 01.2020 входят: качественная охлажденная водка, коньяк не менее 5 звезд, односолодовый виски импортного производства, а также другие импортные аналоги не менее 40%. В случае возникновения абстинентного синдрома у лиц, подверженных к заражению новым коронавирусом и употребившим накануне дозу, превышающую рекомендованную настоящим приказом Минздрава, требуется обеспечить поставку электролитов в виде огуречных рассолов и холодного пива по все аптечные киоски страны".

Браво. Но некоторые комментаторы стали всерьез обсуждать наркомовские нормы, но потом спохватились, когда заметили, что приказ подписан Вероникой Скворцовой, которая с 15 января уже как бы уже не министр.

Но вот даже при новом министре стали происходить странные вещи: в то время, когда президент требует минимизировать потери от гриппа, в столичных школах родителям раздали бланки-согласия на ревакцинацию прививки АКДС, которая должна выработать у детей иммунитет от столбняка, коклюша и дифтерии. Подорвать детский иммунитет накануне возможной эпидемии? Такие меры не находят доверия у родителей.

ЧТО СОВЕТУЮТ МЕДИКИ?

Среди выживальщиков немало людей образованных, есть среди них и медики.

- Есть у кого мыло дегтярное, оно лучше смывает любую инфекцию, а еще уже сейчас надо начинать принимать хорошие витамины, - пишут на форуме.

Другие предлагают обливаться холодной водой после приема теплой ванны, применять регулярное закаливание.

В аптеках предлагают разбирать различные препараты для подъема иммунитета и медицинские маски.

- Их надо менять каждые полчаса, иначе они становятся влажными и собирает на себя все вирусы, - предупреждают медики, которые часто в них работают.

- Вирус первым делом выкосит неуверенных в себе девушек, - выделяет сообщение улыбочками выживальщик под ником "Бармалей". - Вот обратите внимание, что мужчины в транспорте редко трогают поручни, еще реже свое лицо. А вот женщины по своей природе совершенно не брезгливы: держаться за поручни даже без перчаток. Понаблюдайте и посчитайте в транспорте сколько раз пассажирки берутся за поручни, а потом обязательно потрогают губы, нос, поправят брови, челку, платок. До десятка касаний за один переезд! Вот такие и заболеют в первую очередь.

Понятно, что такое поведение - прямая дорога вируса в рот. Тут никакое закаливание и лекарство не спасут. Таким стоит ждать только вакцину от нового гриппа. Говорят, что грипп в принципе не лечится, можно лишь минимизировать его вредные осложнения. А их, как выяснилось, можно минимизировать водкой и вином лечить. И в подтверждение тому есть совершенно реальный документ. На этот раз не фейковый.

КАК ЛЕЧИЛИСЬ ПАРТИЗАНЫ

- Да хватит скулить, от последствий гриппа лечились даже в партизанских лагерях, - вспомнил вдруг один из выживальщиков. Про эти препараты уже все забыли. А они есть!

В сеть выложили сразу две уникальные книги: "Спутник партизана" 1942 года издания, и "Быт Рогачевских партизан" 1944 года издания.

Вот как описывают свою борьбу с респираторными заболеваниями белорусские партизаны: "как ни странно - партизанская жизнь мало давала заболеваний. Болеть и лечиться много не приходилось, - не позволяла обстановка. Были заболевания гриппом, воспалением легких, одиночные случаи сыпным тифом, чесоткой, желудочные заболевания, связанные с потреблением болотной воды, фурункулезом, заболевания десен...Грипп почти не лечили, так как отсутствовали медикаменты. В тяжелых случаях прибегали к прогреванию: сухое сено клади в кадку с водой, воду в кадке нагревали накаленными камнями и парили больного".

Но в "Спутнике партизана" за 1942 год есть подробная инструкция по лечению последствий гриппа медикаментами:

"Принимай аспирин, кальцекс или стрептоцид (белый) по 1 таблетке 3 раза в день. Горло полощи раствором риваноля (1 чайная ложка на стакан воды). Рекомендуется также выпить стопку водки или вина. Грипп заразен, поэтому больного гриппом старайся положить в отдельном помещении или отделить от здоровых завесой из простыни, шинели и т.п."

Удивительное дело, но подобная рецептура спасения от гриппа после Великой Отечественной войны больше не упоминается, а вот указанные в ней лекарства продаются в аптеках и сегодня. Они доступны по вполне демократическим ценам: аспирин по 80 рублей, кальцекс -78 рублей, стрептоцид - 27 рублей и раствор риваноля для полоскания - 140 рублей. Итого - 510 рублей.

Кстати, в той же 8-й Рогачевской бригаде для лечения чесотки гнали березовый деготь, добавляли немного соли и натирали больных. Для лечения диареи, больного заставляли несколько дней голодать, затем давали отвар сухой черники, сухари, овсяную кашу, отвар ольховой коры. При заболевании десен использовали отвар из сосновых иголок, коры дуба, десны смазывали солью. А вместо ваты применяли мох.

В общем, даже во время войны наши люди в лесу выживали годами и даже как-то лечились. А мы обязательно как-нибудь прорвемся. Главное, не распродать китайцам весь лес, а то ведь негде будет партизанить...