2020-01-30T00:42:09+03:00
Спорт

"Манчестер Сити" вышел в финал Кубка Английской Лиги, проиграв "Манчестер Юнайтед" 0:1

Помогло преимущество, добытое в первой встрече на поле соперника
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Очередное дерби Манчестера украсило полуфинал Кубка английской Лиги.Очередное дерби Манчестера украсило полуфинал Кубка английской Лиги.Фото: REUTERS
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В среду, 29 января, в Манчестере на стадионе "Этихад" прошла вторая полуфинальная игра Кубка английской Лиги. "Манчестер Сити" принимал на своем поле давних и принципиальных соперников - земляков из "Юнайтед". Три недели назад на поле "Красных дьяволов" команда Хосепа Гвардиолы была сильнее, одержав победу со счетом 3:1. И после этого "горожане" довели свою серию без поражений в этом турнире аж до 16 игр. И в случае успеха в ответной встрече команда Гвардиолы становилась бы третьим в истории клубом, который бы вышел в третий раз подряд в финал Кубка Лиги. Ибо последние два сезона данный трофей оставался за "горожанами".

"Манчестер Сити" как хозяин поля завладел преимуществом в этой игре и девять первых ударов по воротам в поединке были за ними. Но десятый же раз был первым ударом "Манчестер Юнайтед" и он оказался точным! После подачи со штрафного с фланга на 35-й минуте мяч после выноса лег точно на ногу Неманье Матичу и он в касание приложился по мячу, отправив его в угол ворот. Для серба это был первый за 399 дней точный удар за "МЮ". Давненько Матич не радовал болельщиков своего клуба.

Но вот во втором тайме Матич за 15 минут до конца поединка при счете 1:0 в пользу своего клуба сфолил в центре поля и был удален с поля за вторую желтую карточку. Фактически став антигероем поединка - полузащитник усложнил и без того непростую задачу своей команде в этой игре.

Время таяло в конце поединка и "Манчестер Юнайтед" нужен был второй гол в поединке против "Сити". Потому что согласно правилам турнира, здесь в расчет не идут голы на чужом поле. Поэтому в случае 2:0 счет становился бы ничейным и останься он им до конца финала поединка, то судья назначил бы серию послематчевых пенальти.

Но в итоге счет так и сохранился до конца поединка. "Сити" вышел в финал Кубка Лиги, где сыграет 1 марта в Лондоне на стадионе "Уэмбли" против "Астон Виллы".

ИСТОЧНИК KP.RU

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