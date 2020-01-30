Вован и Лексус рассмешили «Джокера» стрельбой

45-летний Хоакин Феникс, сыгравший главную роль в американском триллере Тодда Филлипса «Джокер», стал новой жертвой российских пранкеров. Напомним, с этого года Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) запустили международный пранк-проект Stars Save The Earth («Звезды спасают Землю»), посвященный главным международным проблемам современного общества. Обсуждать их будут с крупными политиками и мировыми звездами шоу-бизнеса и Голливуда. А «ассистирует» им малолетняя скандальная экоактивистка из Швеции Грета Тунберг. Сама она об этом не знает, но, судя по ее свежему объявлению с предупреждением в соцсетях об орудующих от ее лица злоумышленниках, уже о чем-то догадывается.

В телефонном разговоре помимо «Греты» и Хоакина участвовали также ее «папа Сванте» и его девушка Руни Мара. Запись пранкеры выпустили в виде мультипликационного ролика, озвученного «Гоблином» (Дмитрием Пучковым). Приводим наиболее интересные фрагменты:

«ХОЧЕТСЯ ИЗБИТЬ ПОЛИТИКОВ БИТОЙ»

«Грета»:

- Господин Феникс, а будет сиквел к «Джокеру»? Я бы не отказалась сыграть в нем маленькую роль!

Феникс:

- Ну, мы еще не списывались с режиссером, но мы поговорим с ним о том, что нам действительно понравились фильм и персонажи. Мы с Руни обсуждали, что я бы хотел, чтобы она снялась в продолжении фильма. Но и насчет тебя тоже, если мы что-то дальнейшее будем делать, я буду держать тебя в уме обязательно.

«Грета»:

- Спасибо вам огромное! Может быть, я буду исполнять роль Харли Квинн? Иногда я думаю, что мы похожи. Иногда мне хочется взять бейсбольную биту и избить всех политиков, которые думают, что они очень умные и что они делают правильные вещи.

Феникс:

- Я обязательно скажу об этом сценаристу и режиссеру.

«Сванте»:

- Нам стоит это сделать?

Феникс:

- Да, это бы мне понравилось!

ДЖАРЕД ЛЕТО РЕВНУЕТ

«Сванте»:

- Хочу вам рассказать историю, которая нам показалась очень странной. В октябре у нас была прекрасная встреча с Джаредом Лето как часть кампании «Звезды спасают мир». Мы сидели и разговаривали с ним о фильме, и Грета похвалила вашу роль. Но он вдруг изменился в лице и 20 минут пытался доказать нам, что он хороший актер и лучший Джокер, и возмущался, почему люди не понимают его талант. А мы были очень смущены. А он настаивал, что он единственный Джокер с его высоким тембром голоса и особенным смехом. А затем он начал смеяться и двигаться и танцевать как клоун. И это было шокирующе. Мы были потрясены и не понимали, что происходит. А его менеджер вызвал скорую. Я считаю, что он странный, и ему нужна помощь.

Руни:

- Вау!

Феникс:

-Вау! У меня нет слов!

Руни:

-Это очень-очень странно!

Феникс:

- Это смущает меня! Я думаю, он хороший актер. И, возможно, он ощущает связь с этой ролью. И я испытываю сочувствие к такому человеку. Я сам актер. Это тот случай, когда ты вовлекаешься во что-то, что тебя сильно волнует. Можно предположить, что иногда причина в этом. Мне жаль, если это испортило вашу беседу.

СМЕХ ПОД ВЫСТРЕЛЫ

«Грета»:

- Вы можете рассмеяться как в фильме? Это было так здорово!

«Сванте»:

- Грета, прекрати! Это неудобно для господина Феникса.

Феникс:

-Да я уже и не помню, как это делать! Для меня было трудно делать этот смех. У меня заняло долгое время настроиться на него. Поэтому не уверен, что смогу это повторить, хотя я очень хочу тебя порадовать. Но я не думаю, что я снова смогу это сделать. (В итоге смеется).

«Грета»:

- О, это так прекрасно! Я никогда этого не забуду! Это было так хорошо! Теперь я счастлива!

(В конце разговора подражать смеху попытался и «Сванте», а затем пранкеры включили артисту звуки стрельбы).

Феникс:

- О Боже, да это же пранк! Нас конкретно «пранканули».

«Грета»:

- Не переживайте, ребята! Папа часто стреляет в воздух, чтобы выпустить пар. Он все время это делает! Меня это пугает!

Феникс:

- Это великолепно! А мы конкретно лоханулись. Очень круто вы это делаете! После такого мы, возможно, (нецензурно) начнем заикаться, но это было великолепно. Спасибо, что использовали эту тему, чтобы нас рассмешить.

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