2020-01-30T09:03:11+03:00
Общество

"Прошагай город": волонтеры помогли нанести на карты Google более 4 тысяч объектов в российских городах

Добровольцы обозначают городские достопримечательности, туристические точки, гостиницы, кафе, магазины. Таким образом они не только делают свой город более удобным, вкладываются в развитие его туристического потенциала, но и помогают поддерживать экономик
Ольга БОРСКАЯ
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Представители самых активных городов-участников проекта «Прошагай город» за 2019 год были награждены памятными дипломами. Фото: предоставлено пресс-службой GoogleПредставители самых активных городов-участников проекта «Прошагай город» за 2019 год были награждены памятными дипломами. Фото: предоставлено пресс-службой Google
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Гулять по родному городу - и помогать ему развиваться. Так может поступить каждый, став волонтером акции «Прошагай город». Этот краудсорсинговый проект запустили Google, фонд МОНОГОРОДА.РФ и госкорпорация развития ВЭБ.РФ.

Цель проекта - способствовать развитию больших, а особенно малых городов России, их туристического потенциала России и малого бизнеса.

- Геосервисы помогают людям узнавать новое о России, а туризму и предпринимателям — развиваться. Так, ежегодно с помощью цифровых карт бизнес в нашей стране зарабатывает десятки миллиардов долларов (около 81 млрд. в 2016 году). Карты экономят наше время на дорогу, создают рабочие места, позволяют вовремя приезжать скорой помощи и пожарным, их значение сложно переоценить! - говорит Юлия Соловьева, глава Google в России.

Проект «Прошагай город» начался год назад в Сатке Челябинской области. Очень быстро к нему начали присоединяться не только небольшие моногорода, но и крупные региональные центры. Сейчас его участниками уже стали более 160 моногородов и 11 крупных центров. Среди них — Махачкала, Ярославль, Нижний Новгород.

К проекту уже присоединились более 10 тысяч волонтеров. Они нанесли на Google Карты свыше 4 тысячи новых объектов, а также дополнили существующую информацию отзывами и актуальными фотографиями. Самыми активными участниками проекте в 2019 году стали города Сатка, Верхняя Пышма, Выкса, Набережные Челны, Невинномысск, Новокузнецк, Сарапул, Тольятти, Тутаев и Удомля.

- Проект “Прошагай город”, который мы вместе начали с компанией Google, служит не только вовлечению жителей в развитие родного города, но и раскрывает его туристический потенциал. То, что он перешагнул за границы малых городов и привлекает новых партнеров, говорит, что эту работу следует продолжать, — отметил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

- Мы видим, что интерес со стороны пользователей Google к городам-участникам за время его реализации вырос на 22%, а это значит, что и потенциальная оффлайн-аудитория ресторанов, гостиниц и музеев в регионах тоже увеличивается, — добавила Юлия Соловьева.

Но проект не только помогает развивать туристический потенциал городов, делает их более удобными для путешественников. Он еще и вносит вклад в их экономику, помогает местным предпринимателям, ведь о гостиницах, кафе, сувенирных магазинчиках узнают больше потенциальных посетителей. Меньше чем за год на картах появилась информация более чем о 700 организациях малого и среднего бизнеса, число их посетителей уже выросло в среднем на 10%.

- В этом году у нас в планах “прошагать” не менее 100 городов, — сообщила о будущем проекта зампредседателя ВЭБ.РФ, гендиректор фонда МОНОГОРОДА.РФ Ирина Макиева.

Стать волонтером проекта может любой житель города. Для этого нужно в режиме онлайн наносить на карту новые объекты и информацию о них. Это могут быть какие-то городские достопримечательности или объекты малого и среднего бизнеса - кафе, гостиницы, рестораны, сувенирные магазины и так далее. Подробности - на сайте моногорода.рф

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