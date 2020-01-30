В Москве открыли пересадочный узел между платформой НАТИ и станцией МЦК Лихоборы

В столице 30 января открыли пересадочный узел, связывающий платформу НАТИ Октябрьской железной дороги и станцию МЦК Лихоборы. Он обеспечит комфортную пересадку пассажиров Ленинградского направления на МЦК и обратно.

- Сегодня построили вокзал, по сути дела, транспортно-пересадочный узел, который обеспечит пересадку для большого количества людей, которые двигались по Октябрьскому направлению железной дороги на МЦК. Это жители Зеленограда, Химок. Им приходилось доезжать до Ленинградского вокзала, пересаживаться на метро на станции "Комсомольская", которая и без того перегружена. Теперь пассажиры смогут пересаживаться на МЦК, - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

- Для того, чтобы его построить, пришлось разрабатывать много новых технологий, чтобы не останавливать движение на железной дороге. Мы привыкли, что железная дорога - это пригород, но сейчас это новый вид городского транспорта. Он экологичный. Поезда не только потребляют электроэнергию, но и возвращают около 40% назад в сеть, - сказал председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров.

До создания пересадочного узла пассажиры пользовались подземным пешеходным переходом, расположенным в 450 метрах от станции Лихоборы - нужно было идти по улице. Теперь пересадка осуществляется в теплом контуре, а путь между платформами НАТИ и Лихоборы сократился до 100 метров (2 минуты пешком).

Строительство пересадочного узла между платформой НАТИ и станцией Лихоборы длилось чуть более 1,5 лет. А все потому, что работать приходилось на действующем участке железной дороги с движением поездов, включая высокоскоростные "Сапсаны". Монтаж конструкций проходил только в ночные технологические "окна" в графике движения поездов.

В ииоге, для пассажиров был возведен новый пассажирский вестибюль (фактически – мини-вокзал) на платформе НАТИ, а также полностью перестроен вестибюль станции Лихоборы и построен связывающий их надземный пешеходный переход через Северо-Восточную хорду длиной 85 метров.

Фасады транспортно-пересадочного узла и переход выполнены из стекла, а также они были оборудованы архитектурно-художественной подсветкой. Прилегающая территория была благоустроена, здесь обновили тротуары и газоны, высажено более 100 деревьев и кустарников.

После открытия диаметра МЦД-3 "Зеленоград-Раменское" – роль транспортного узла "НАТИ-Лихоборы" значительно возрастет. Благодаря появлению комфортных пересадок популярность прилегающих станций МЦК значительно возросла. Например, на Новохохловской число пассажиров увеличилось в 3,5 раза, на Ростокино, Верхних Котлах, Стрешнево – в 3 раза.

Теперь пересадка осуществляется в теплом контуре, а путь между платформами НАТИ и Лихоборы сократился до 100 метров (2 минуты пешком).Фото: Алиса ТИТКО

КСТАТИ

Восемь новых пересадочных узлов:

- интеграция платформы Фрезер Казанского направления МЖД со станцией МЦК "Андроновка";

- Новохохловская МЦД-2 (Курского направления МЖД),

- Окружная МЦД-1 (Савеловского направления МЖД),

- Верхние Котлы Павелецкого направления МЖД,

- Ленинградская МЦД-2 (Рижского направления МЖД),

- Северянин Ярославского направления МЖД,

- выполнен перенос платформы Карачарово Горьковского направления МЖД ближе к станции Нижегородская МЦК,

- завершены работы по интеграции МЦК с платформой НАТИ Октябрьской железной дороги.