2020-01-30T16:18:54+03:00
Экономика

Все цитрусы мира встретятся в Мерсине в 2020 году!

Половина экспорта турецких цитрусовых из региона города Мерсин. В этом году город готовится принять участников всемирного конгресса производителей цитрусовых
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Фото предоставлено компанией "Турецкие цитрусовые"Фото предоставлено компанией "Турецкие цитрусовые"
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Цитрусовые занимают основную долю в экспорте сельскохозяйственной продукции Турции. Благодатный климат Средиземноморья идеально подошёл к требованиям этого капризного растения. Плодородные почвы Турции как нельзя лучше подходят для культивирования цитрусовых. Турция занимает восьмое место в мире среди стран-производителей цитрусовых и в 2019 году объём производства составил 5 миллионов тонн. Почти половина урожая была отправлена на экспорт. Основное место занимают апельсины, за ними следуют мандарины, лимоны, грейпфруты и другие цитрусовые. Статистика говорит о том, что потенциал производства в Турции может быть выше минимум в три раза.

Фото предоставлено компанией "Турецкие цитрусовые"

Фото предоставлено компанией "Турецкие цитрусовые"

Для стран Средиземноморского побережья цитрусовые всегда играли огромную роль.

Удивительные сочные фрукты выращиваются в Турции в южных провинциях с субтропическим климатом, в основном на побережье Эгейского моря. Особенно славятся районы городов Адана, Хатай и Мерсин. Климат – основной элемент для выращивания этих культур. Мягкий средиземноморский климат позволяет получать плоды высочайшего качества.

Именно поэтому Мерсин был выбран Международным Обществом Цитрокультуры (ISC) и Комитетом 14-го Международного конгресса по цитрусовым (ICC 2020) для проведения масштабного конгресса в 2020 году. Тема конгресса – ´Новый взгляд на цитрокультуры. Связи для будущего.

Конгресс пройдёт 8-13 ноября 2020 года. В ноябре на юге Турции ещё тепло, ощущается дыхание лета. Участники конгресса обменяются информацией по поводу выращивания цитрусовых на плодородных почвах Средиземноморья.

Фото: shutterstock

Фото: shutterstock

Возможно будет получение информации о развитии технологий в этом секторе, будут обсуждены вопросы нововведений и дальнейших перспектив развития отрасли.

В конгрессе примут участие государственные учреждения, частные компании, исследовательские институты, ученые со всего мира и производители. Потребители, желающие узнать больше о цитрусовых также могут принять участие в конгрессе.

ОДИН ИЗ САМЫХ КРАСИВЫХ ГОРОДОВ СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ: МЕРСИН

Конгресс будет проходить на юге Турции, в городе Мерсин.

Древнее название Мерсина – Киликия. Он был одним из важных портов Средиземноморья, здесь всегда процветала торговля. В музеях города можно увидеть сотни археологических артефактов, которые хранят память о десятках цивилизаций, сменявших друг друга на протяжении истории, начиная с бронзового века. Здесь хранятся экспонаты рассказывающие о римской, византийской и османской цивилизациях.

Фото предоставлено компанией "Турецкие цитрусовые"

Фото предоставлено компанией "Турецкие цитрусовые"

У вас будет возможность отведать великолепные блюда региона Мерсин. Здесь вы увидите роскошные цитрусовые сады, сможете посетить такие интереснейшие памятники истории как Девичья Башня (Кыз Кулеси), а также пляжи, протянувшиеся вдоль всего побережья. Подробную информацию можно найти по адресу https://www.icc2020.org.

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