Из галереи в Стокгольме украли работы Сальвадора Дали

Из стокгольмской галереи Couleur, где проходила выставка работ Сальвадора Дали, было похищено более 12 его скульптур. Как сообщают шведские новостные сайты, около 4 часов утра в четверг в полицию поступил вызов - сработала сигнализация. Сработала, видимо, с опозданием, потому что к моменту прибытия полицейских грабители уже успели смыться. Они попросту разбили окно, залезли в галерею и вытащили оттуда много всего ценного.

- Я опустошен, разбит. Я так долго бился над тем, чтобы провести эту выставку, - чуть не плачет владелец галереи Педер Энстрём. - Мы с ходу увидели, что пропало 10 или 12 скульптур. Но трудно назвать точное количество, пока мы вместе с полицейскими внимательно не осмотрели всю галерею.

Пока что полицейские не спешат делиться с прессой подробностями расследования - известно только, что как минимум двое злоумышленников покинули место преступления на автомобиле. Не говорят и о точной стоимости похищенного. Можно оценить масштаб драмы лишь условно: предполагается, что украденные скульптуры стоили 3-4 миллиона крон, то есть порядка 280-370 тысяч евро.

Выставки необыкновенно плодовитого каталонского художника регулярно проходят по всему миру: так, на днях, 28 января, в московском ЦВЗ «Манеж» открылась выставка «Сальвадор Дали. Магическое искусство», где представлено более 180 произведений Дали - живопись, рисунки, акварели и гравюры.

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