2020-01-30T13:28:56+03:00
Политика

Мишустин пригрозил наказанием министрам за неисполнение своей работы

Премьер отметил, что в правительстве накопилось много неисполненных поручений
Роман ГОЛОВАНОВ
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В этот четверг, 30 января, состоялось заседание правительства России. Фото: Екатерина Штукина/ТАССВ этот четверг, 30 января, состоялось заседание правительства России. Фото: Екатерина Штукина/ТАСС
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В этот четверг, 30 января, состоялось заседание правительства России. Премьер Михаил Мишустин пригрозил своим замам, что за неисполнение работы будет персональная ответственность.

- Я утвердил распределение обязанностей между заместителями председателя правительства. Документ размещен на сайте кабинета министров, поэтому не буду подробно о нем говорить - кто за что отвечает. Тем более, что это не догма. Распределение обязанностей будет гибким и, соответственно, может корректироваться в зависимости от задач, - напомнил премьер.

Также он отметил, что каждое направление будет курировать свой вице-премьер.

- К сожалению, неисполненных поручений слишком много. По некоторым сроки необоснованно переносятся. Отсутсвует онлайн статистика. Чтобы вице-премьеры могли видеть, как обстоят дела по этим поручениям. Теперь персональную ответственность за выполнение поручений - президентских и правительственных - будут нести курирующие направление вице-премьеры, - сказал Мишустин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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