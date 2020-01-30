Хоккеист Ови почтил память Коби и установил еще один рекорд

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин перед матчем регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилла» (4:5) вышел на площадку под 24-м номером. Именно под ним выступал легендарный баскетболист Коби Брайант, разбившейся 26 января на вертолете со своей дочерью в Лос-Анджелесе.

А потом Александр Великий забросил шайбу, которая стала 693-й в его заокеанской карьере. Благодаря ей Овечкин вышел на чистое 9-е место снайперов НХЛ за всю историю, обойдя легенду «Детройта» Става Азермана. Стив, кстати, поздравили российского форварда.

- «Привет, Алекс, это Стив Айзерман из «Детройта». Прими мои поздравления с единоличной девятой позицией в списке лучших снайперов. Хочу пожелать тебе максимальной удачи и успеха, смотреть за твоей игрой — настоящее удовольствие. И ещё одна вещь. Когда ты побьёшь рекорд Уэйна Гретцки по голам, то после победы в Кубке Стэнли я хотел бы быть приглашённым на твою вечеринку, - говорит Айзерман.

И тут для любителей статистики начинается самое интересное. Великий канадец за свою потрясающую карьеру набросал 894 шайбы, то есть на 201 шайбу больше, чем сейчас имеет Овечкин. Ови забрасывает за сезон порядка 50 шайб, а это значит, что ему для установления рекорда рекордов надо играть на таком же уровне еще не менее 4 сезонов, не считая этого. Сейчас Саше 34 года, а это значит, что он сможет расколоть Гретцки орешек, когда ему будет 39 лет. Уэйн достиг этой планки в 37 лет, после чего завершил карьеру. Словом, все реально, но очень сложно.

Сейчас Овечкин идет на третьем месте среди снайперов лиги — у него 35 шайб. (Кстати, Ови уже в 12-м сезоне забивает 35+, а это уже новый рекорд НХЛ для левых нападающих.) А лидирует Давида Пастрняка из «Бостона» (37). Но впереди в регулярном чемпионате еще более 30 игр, так что у россиянина есть возможность догнать и перегнать чеха.

Кстати, Овечкин пропустил два последних матча регулярки из-за того, что отказался участвовать в матче «Всех звезд НХЛ». Александр манкирует это шоу уже не в первый раз, чтобы сэкономить силы на концовку чемпионата. Кстати, его «Вашингтон» сейчас лидирует в чемпионате, но ведь впереди еще Кубок Стэнли.