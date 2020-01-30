2020-01-30T13:18:32+03:00
Умные вещи

ВКонтакте и Эрмитаж подписали соглашение о сотрудничестве

Теперь пользователи соцсети смогут больше узнавать об экспонатах и событиях Эрмитажа
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ВКонтакте стала информационным партнёром Эрмитажа — соглашение об этом подписали СЕО VK Андрей Рогозов и генеральный директор музея Михаил Пиотровский. Фото: Пресс-служба ВКонтактеВКонтакте стала информационным партнёром Эрмитажа — соглашение об этом подписали СЕО VK Андрей Рогозов и генеральный директор музея Михаил Пиотровский. Фото: Пресс-служба ВКонтакте
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ВКонтакте стала информационным партнёром Эрмитажа — соглашение об этом подписали СЕО VK Андрей Рогозов и генеральный директор музея Михаил Пиотровский.

На церемонии они рассказали о ближайших совместных планах. Так, пользователи смогут больше узнавать об экспонатах и событиях Эрмитажа, не выходя из дома и из ВКонтакте — благодаря прямым эфирам Hermitage Online. 28 выпусков проекта уже посмотрели почти 3,5 миллиона раз — и теперь трансляции будут проводиться ещё чаще. Кроме того, ВКонтакте и Эрмитаж планируют организовывать активности к памятным датам: сейчас обсуждается спецпроект к юбилею Петра Первого.

Будет развиваться сотрудничество и в офлайне. Например, на территории музея станет больше QR-кодов — с их помощью станет легче сориентироваться в экспозиции. Также в Эрмитаже, возможно, пройдёт следующее мероприятие VK For Arts, во время которого деятели музейной области и культуры обсудят способы онлайн-взаимодействия с посетителями.

Сотрудничество ВКонтакте и Эрмитажа длится с 2015 года — именно тогда музей начал участвовать в VK Fest. В 2017-м Эрмитаж предложил своё задание для участников VK Hackathon, а на следующий год Хакатон ВКонтакте прошёл в Главном штабе: в стенах музея соревновались 400 разработчиков из 120 команд. Один из последних реализованных проектов — QR-коды в Галерее Растрелли Зимнего дворца. Отсканировав их, посетитель может прочитать ВКонтакте статьи о маршрутах по музейным шедеврам.

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