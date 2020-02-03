Женщины любят наушниками HUAWEI FreeBuds 3...

Впереди у россиян большой подарочный марафон: он стартует 14 февраля в День влюбленных, промежуточной точкой станет 23 февраля – День защитника Отечества, а завершится всё 8 Марта в Международный женский день. В эти праздники у представителей как прекрасной, так и сильной половины человечества не принято экономить на знаках внимания. Традиционные носки для него или шампунь для нее – не лучшее топливо, чтобы разжечь отношения и продемонстрировать, что у вас все серьезно. К счастью, рынок предлагает много вариантов сюрпризов. Однако богатый ассортимент предполагает муки выбора. Облегчить эти терзания решила компания HUAWEI – один из крупнейших производителей электроники в мире. Компания привезла в Россию свои самые популярные устройства, которые специально к романтическим датам выполнены в эксклюзивных праздничных цветах. Новинки поступят в открытую продажу в фирменных магазинах HUAWEI и некоторых розничных сетях.

Посмотри, как бьется его сердце…

Путь к сердцу мужчины представляет собой куда более извилистый маршрут, нежели марш-бросок в направление желудка. А уж навигация к загадочной женской душе – дело значительно более сложное. Однако подсказать верное направление могут умные часы HUAWEI WATCH GT 2. Во-первых, это незаменимое устройство для фанатов фитнеса, спорта и здорового образа жизни. Смарт-часы способны выступить в качестве личного тренера по 15 видам спорта! После каждой тренировки они анализируют уровень нагрузки и могут разработать детальный и поэтапный план тренировок.

Во-вторых, часы расскажут вашему избраннику всё о состоянии его организма. Интеллектуальные алгоритмы на основе данных о пульсе и частоте дыхания проанализируют качество сна и определят уровень стресса. При этом они визуализируют свое заключение в красочной графике. Хотите послушать, как бьется сердце любимого человека? Никто так глубоко не проникает в его сердечные тайны, как умные часы HUAWEI WATCH GT 2.

С 14 февраля в России смарт-часы появятся в двух оттенках: «Титановый серый» (корпус 46 мм) и «Золотой шампань» (корпус 42 мм). А специально для романтических праздников HUAWEI WATCH GT 2 получили расширенную линейку циферблатов – среди них циферблат под названием «Вместе», оформленный в стиле Дня влюбленных.

Услышать самое главное

Женщины, как известно, любят ушами. Но, есть мнение, что это чувство усиливается, если в этих ушках красуются изящные беспроводные наушники HUAWEI FreeBuds 3. Впервые они появились в России в декабре прошлого года в черном и белом цветах и стали самыми продаваемыми наушниками компании из тех, что представлены на российском рынке. Ко Дню влюбленных HUAWEI выпустил подарочную версию этих устройств: они выполнены в красном цвете и упакованы в компактный чехол того же цвета, который сойдет за «валентинку». HUAWEI FreeBuds 3 оснащены инновационной технологией активного шумоподавления, что позволяет с комфортом слушать музыку или смотреть фильмы даже в шумных местах, например, в вагоне метро. А если по телефону кто-то скажет о важном, то вы расслышите мельчайшие оттенки смыслов и интонации, где бы не находились. Впрочем, не грех схитрить и сказать, что не расслышали. Есть вещи, которые надо слушать снова и снова. Даже при идеальном звучании.

HUAWEI P 30 Pro увековечит красоту

Любимец молодых людей и прекрасных дам – флагманский смартфон HUAWEI P 30 Pro – накануне Дня влюбленных немного сменил имидж. Он пришел в Россию в новом оттенке – «Дымчатый лавандовый». Дизайнеры считают его символом романтики. В нем, как в Инь и Янь, сплетаются фиолетовые и розовые оттенки заката на морском побережье и насыщенные краски южных цветов. И если верен постулат, что современный смартфон – это продолжение характера его владельца, то обновленный HUAWEI P 30 Pro станет вашей яркой визитной карточкой.

Но самое главное, суперкамерофон HUAWEI P 30 Pro – это тот надежный партнер, которому можно доверить крайне деликатную миссию: запечатлеть красоту любимого человека. Он, пожалуй, является самым выдающимся смартфоном 2019 года для мобильной фотосьемки. HUAWEI P 30 Pro оснащен мощной основной камерой Leica 40 МП с четырьмя объективами и благодаря спектральному сенсору способен выдавать качественные фотографии даже ночью в условиях низкой освещенности. Без дополнительной обработки эти снимки по качеству сравнимы с изображениями, сделанными профессиональным зеркальным аппаратом. Ваша избранница (или избранник) смогут выкладывать в социальные сети бомбические селфи благодаря режиму «Портрет». Он отвечает за создание ярких и детализированных портретов. А перископический зум с 5-кратным оптическим и с 10-кратным гибридным увеличением вместе с системами цветокоррекции и стабилизации на основе искусственного интеллекта позволяют делать яркие и насыщенные кадры с любой дистанции и в любых условиях.

Каждый из этих трех подарков может исполнить в вашем арсенале роль стрелы Амура. При удачном стечении обстоятельств он не только поразит сердце избранника, но и позволит остаться в рамках разумного бюджета. Потому что за покупку нескольких гаджетов HUAWEI обещает скидки до 20 процентов.

КСТАТИ

Когда отправляться за подарками

- Наушники HUAWEI FreeBuds 3: предзаказ с 3 февраля, старт продаж - 7 февраля

- Смартфон HUAWEI P 30 Pro: старт продаж 7 февраля.

- Часы HUAWEI WATCH GT 2: старт продаж с 14 февраля.