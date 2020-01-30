2020-01-30T15:21:03+03:00
Спорт

Джокович обыграл Федерера и пошел за его рекордом

Счет их личных встреч теперь 27-23 в пользу Джоковича
Сергей КИРИЛЛОВ
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Новак Джокович в полуфинале Australian Open в трех сетах обыграл Роджера Федерера (7:6; 6:4; 6:3) и остановил швейцарца в погоне за очередным титулом.Новак Джокович в полуфинале Australian Open в трех сетах обыграл Роджера Федерера (7:6; 6:4; 6:3) и остановил швейцарца в погоне за очередным титулом.Фото: REUTERS
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Новак Джокович в полуфинале Australian Open в трех сетах обыграл Роджера Федерера (7:6; 6:4; 6:3) и остановил швейцарца в погоне за очередным титулом. У Федерера осталось 20 выигранных турниров Большого шлема. А вот серб идет за своей 17-й победой на высшем уровне. Счет их личных встреч теперь 27-23 в пользу Джоковича.

Федерер выглядел уставшим — он явно не до конца восстановился после пятисетового матча против Тенниса Сангрена, в котором он отыграл 7 матчболов.

А теперь Джокович ждет соперника по финалу. Им станет победитель встречи Тим — Зверев. Австриец накануне расправился с первой ракеткой мира Рафаэлем Надалем 7:6; 7:6; 6:4; 7:6. Зверев в четырех сетах выбил Стэна Вавринку.

Любопытно, что Надаль имеет 19 побед в Турнирах Большого шлема и по этому показателю мог догнать Федерера. Но не в этот раз.

«У стариков сдают нервы» - примерно так комментируют болельщики поражения великих чемпионов. Ведь и 38-летний Федерер, и 33-летний Надаль на этот раз вступали в перепалку с судьями на вышке, чего раньше за ними не замечалось. Федерера даже оштрафовали на 3 тысячи долларов за нецензурную брань. А Надалю делали замечания, что он слишком долго готовиться к подаче. Испанец не выдержал: «Просто поразительно, что после такого розыгрыша вы сразу же включили секундомер. Вы не любите хороший теннис», — сказал Рафа арбитру.

ИСТОЧНИК KP.RU

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