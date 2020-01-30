2020-01-30T15:38:22+03:00
Общество

Мальчиков, брошенных отцом в аэропорту "Шереметьево", передадут бабушке

Ранее мать детей говорила, что хочет оставить мальчишек у себя в новой семье. но ей отказали соцслужбы
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Мальчиков, брошенных отцом в аэропорту "Шереметьево", передадут бабушкеМальчиков, брошенных отцом в аэропорту "Шереметьево", передадут бабушкеФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что мальчиков, брошенных отцом в аэропорту "Шереметьево", отдадут бабушке.

Омбудсмен заявила, что такое решение было принято после поездки сотрудников ее аппарата в Хабаровский край. Они посетили соцучреждения, где неоднократно находились мальчики и поговорили с их родственниками.

- На данный момент позиция такова, что лучшим выходом будет именно передача мальчиков бабушке, которая уже оформляет временную опеку над внуками, - подчеркнула Кузнецова.

Напомним, 26 января Виктор Гаврилов, прилетевший из Хабаровска в московский аэропорт "Шереметьево", оставил своих двух несовершеннолетних сыновей с личными вещами и скрылся. Позже было возбуждено уголовное дело по статье "Оставление в опасности", пишет "Интерфакс".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что детей, брошенных отцом в "Шереметьево", поместили в реабилитационный центр. По словам детского омбудсмена, самая главная помощь для них на данный момент - это решение вопроса с определением их дальнейшей судьбы. Сейчас мальчишки, по словам Кузнецовой, чувствуют себя хорошо и легко идут на контакт с окружающими.

Отец оставил двух детей в аэропорту Шереметьево. Нужно ли вернуть ему сыновей? Реплика Мардана..

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
«Чистая политика»: в Совфеде отреагировали на новые санкции США
Вандалы осквернили памятник "Алеша" в болгарском Пловдиве
В Италии новый тип коронавируса приравняли к чуме
Путин и Нетаньяху обсудили «сделку века» Трампа
Журналист Иван Сурвилло подготовит цикл интервью для телеканала RT
Обещавший мочиться в "Боржоми" Гварамия был избит в суде
"Китайские туристы в РФ самые многочисленные, заменить их некем": коронавирус сильно ударит по тубизнесу
"Скучают по дому": Детей, брошенных отцом в "Шереметьево", поместили в реабилитационный центр
Официальный курс евро на пятницу вырос на 74 копейки
На обложке Elle France появилась женщина-раввин
В итальянском порту заблокирован круизный лайнер с 6 тысячами пассажиров
Басманный суд арестовал первого обвиняемого по делу Голунова
Маргарита Симоньян: "Хочу поклониться военным и лично Шойгу за спасение нашей Вафы"
Власти Евросоюза подтвердили девять случаев заражения коронавирусом
На химфаке МГУ произошло сильное задымление
"Макдональдс" отменил акцию "Биг Мак по 3 рубля" в Москве из-за коронавируса
РФ приостановила оформление электронных виз гражданам Китая для въезда в Россию
Военные медики Минобороны России спасли жизнь раненой в Сирии журналистке RT
Новый глава Чувашии рассказал подробности первого разговора с Путиным
Совфед поддержал закон о праве детей на жилье при разводе родителей
Минздрав РФ рекомендовал три препарата для лечения коронавируса
Совфед одобрил введение должности зампредседателя Совбеза РФ
Выплаты, пособия и компенсации вырастут на 3%