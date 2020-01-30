Мальчиков, брошенных отцом в аэропорту "Шереметьево", передадут бабушке

Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что мальчиков, брошенных отцом в аэропорту "Шереметьево", отдадут бабушке.

Омбудсмен заявила, что такое решение было принято после поездки сотрудников ее аппарата в Хабаровский край. Они посетили соцучреждения, где неоднократно находились мальчики и поговорили с их родственниками.

- На данный момент позиция такова, что лучшим выходом будет именно передача мальчиков бабушке, которая уже оформляет временную опеку над внуками, - подчеркнула Кузнецова.

Напомним, 26 января Виктор Гаврилов, прилетевший из Хабаровска в московский аэропорт "Шереметьево", оставил своих двух несовершеннолетних сыновей с личными вещами и скрылся. Позже было возбуждено уголовное дело по статье "Оставление в опасности", пишет "Интерфакс".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что детей, брошенных отцом в "Шереметьево", поместили в реабилитационный центр. По словам детского омбудсмена, самая главная помощь для них на данный момент - это решение вопроса с определением их дальнейшей судьбы. Сейчас мальчишки, по словам Кузнецовой, чувствуют себя хорошо и легко идут на контакт с окружающими.