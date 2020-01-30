2020-01-30T15:58:58+03:00
Политика

Путин поручил усилить наказание за фейки и добавить прав присяжным

Ветераны войны получат спецприглашения на Парад на Красной площади
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
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Разговор Владимира Путина с правозащитниками на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека длился три часа. Фото: Алексей Дружинин/ТАССРазговор Владимира Путина с правозащитниками на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека длился три часа. Фото: Алексей Дружинин/ТАСС
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Разговор Владимира Путина с правозащитниками на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека длился три часа. Президент ответил на несколько десятков вопросов и по итогам этой встречи подписал целый ряд поручений. "КП" приводит некоторые из них.

Президент поручил:

- правительству следует рассмотреть вопрос об усилении ответственности за оскорбление и совершенствовании механизмов опровержения недостоверной информации. А генпрокуратура вместе с Роскомнадзором должна проанализировать судебную практику по делам о защите чести и достоинства, возбужденным в связи с распространением в интернете информации, порочащей честь или достоинство гражданин.

- министерство обороны должно в приоритетном порядке обеспечить участие в Парадах Победы на Красной площади ветеранов Великой Отечественной войны и граждан России, совершивших героические поступки. То есть герои военных лет и современные получат специальные приглашения.

- Росархив, ФСБ, МВД и ФСИН должны создать единую базу данных о жертвах политических репрессий. Госдуме поручено рассмотреть вопрос о необходимости внесения в законодательство изменений, предусматривающих определение понятия «место массовых захоронений» и регулирование деятельности по выявлению, учету, содержанию, благоустройству и сохранению мест массовых захоронений жертв политических репрессий.

- правительство примет меры по дополнительной поддержке жителей г. Беслана, пострадавших в результате террористического акта в 2004 году.

- МЧС поручена разработка эффективных технологий мониторинга пожарной опасности в лесах и лесных пожаров, технологий тушения лесных пожаров, в том числе в отдаленных районах.

- Верховному Суду рекомендуется расширить список составов преступлений, дела о которых могут рассматриваться присяжными заседателями.

- Правительства Москвы и Московской области при участии Московской патриархии должно обеспечить создание музея «Бутовский полигон».

ИСТОЧНИК KP.RU

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