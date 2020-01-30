2020-01-30T16:34:18+03:00
В мире

Трамп: Если б я слушал Болтона, уже началась бы Шестая мировая война

Что такое «ливийская модель», за которую президент США ругает своего экс-советника
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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Джон Болтон и Дональд Трамп в Овальном кабинете, 2018 год.Джон Болтон и Дональд Трамп в Овальном кабинете, 2018 год.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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За океаном — новый внутриполитический скандал. Джон Болтон, уволенный с поста президентского советника по нацбезопасности 10 сентября 2019 года, за прошедшее с тех пор небольшое время уже успел написать мемуары.

Они вызвали гнев его прежнего патрона — ведь там Болтон нелестно отзывается о Трампе, а также грозит раскрыть гостайны о том, как именно Белый дом принимал те или иные решения. На что президент уже дал целую отповедь, правда, не называя имён:

«Это парень не мог получить одобрение [в Сенате США] на кресло посла в ООН много лет назад, не мог получить одобрение ни на одну позицию с тех пор, умолял меня дать ему пост, который не требует утверждения Сенатом, что я и дал ему, хотя мне многие говорили: «Не делайте этого, сэр». И вот он занимает пост, ошибочно говорит «Ливийская модель»* по телевизору, и совершает много ошибок в суждениях; увольняется, потому что, честно говоря, если бы я его слушал, мы бы уже были в Шестой мировой войне, и теперь сразу же пишет противную и лживую книгу. С секретными данными из сферы нацбезопасности. Кто бы мог такое сделать?» — пишет Трамп в твиттере.

В свою очередь, противники Белого дома из Демпартии США немедленно признали республиканца Болтона «своим». И даже хотят вызвать его в качестве ключевого свидетеля по делу об импичменте Трампу, которое как раз сейчас слушается в Конгрессе.

Одной из последних деловых поездок Болтона стал визит в Украину осенью 2019 г. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Одной из последних деловых поездок Болтона стал визит в Украину осенью 2019 г.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ПРИМЕЧАНИЕ «КП»: ЧТО ЗА «ЛИВИЙСКАЯ МОДЕЛЬ»?

*В апреле 2018 года, когда отношения между КНДР и США серьёзно накалились и существовала реальная угроза войны между двумя ядерными державами, Болтон предложил «использовать ливийскую модель для денуклеаризации Северной Кореи». Речь о сделке от 2003 года между Вашингтоном и тогдашним лидером Джамахирии — Муаммаром Каддафи, который в обмен на снятие санкций свернул разработку ЯО. Затем в 2011 году в Ливии вспыхнула цветная революция, после чего Запад установил над страной бесполётную зону и всячески помогал победе мятежников, впоследствии убивших Каддафи.

То есть эту цитату Болтона можно истолковать и так: «вы отказываетесь от ядерного оружия, благодаря чему мы сможем вторгнуться в вашу страну и разжечь там гражданскую войну через некоторое время».

ИСТОЧНИК KP.RU

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