Мария Захарова: В Ухане сейчас 122 наших соотечественника, данных о заболевших не поступало

Выступая на еженедельном брифинге для СМИ, спикер МИД РФ Мария Захарова рассказала о количестве россиян, находящихся в эпицентре эпидемии коронавируса — китайской провинции Хубэй и её столице, городе Ухань:

— Количество российских граждан на территории провинции Хубэй в настоящий момент составляет 182 человека, из них 122 в городе Ухань. Посольство РФ отслеживает ситуацию, находится в контакте с нашими соотечественниками. На 30 января НЕ поступало данных о наших соотечественниках, которые бы заразились коронавирусом в КНР.

— Иностранные граждане могут покинуть провинцию Хубэй после 14-дневного карантина и с разрешения местных властей, — сообщила Захарова, подчеркнув, что памятки для россиян о действиях в данной ситуации размещены на сайте посольства РФ в КНР.

Напомним, свыше месяца в Поднебесной продолжается эпидемия нового коронавируса, приведшего к смерти уже свыше ста человек. В крупнейших городах Китая объявлен карантин, ряд стран (США и Япония) приняли решение об эвакуации своих сограждан из Хубэя.