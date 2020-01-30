2020-01-30T16:36:07+03:00
Общество

Мария Захарова: В Ухане сейчас 122 наших соотечественника, данных о заболевших не поступало

Спикер МИД РФ рассказала о ситуации с коронавирусом в КНР
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга по текущим вопросам внешней политики. Фото: Александр Щербак/ТАССОфициальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга по текущим вопросам внешней политики. Фото: Александр Щербак/ТАСС
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Выступая на еженедельном брифинге для СМИ, спикер МИД РФ Мария Захарова рассказала о количестве россиян, находящихся в эпицентре эпидемии коронавируса — китайской провинции Хубэй и её столице, городе Ухань:

— Количество российских граждан на территории провинции Хубэй в настоящий момент составляет 182 человека, из них 122 в городе Ухань. Посольство РФ отслеживает ситуацию, находится в контакте с нашими соотечественниками. На 30 января НЕ поступало данных о наших соотечественниках, которые бы заразились коронавирусом в КНР.

— Иностранные граждане могут покинуть провинцию Хубэй после 14-дневного карантина и с разрешения местных властей, — сообщила Захарова, подчеркнув, что памятки для россиян о действиях в данной ситуации размещены на сайте посольства РФ в КНР.

Напомним, свыше месяца в Поднебесной продолжается эпидемия нового коронавируса, приведшего к смерти уже свыше ста человек. В крупнейших городах Китая объявлен карантин, ряд стран (США и Япония) приняли решение об эвакуации своих сограждан из Хубэя.

Минздрав РФ рекомендовал препараты для лечения коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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