В войска поступают новые электронные девайсы для часовых

«Караул, в ружье!» Бодрствующая смена, похватав автоматы, выскочила из караулки, и каждый боец по своему маршруту помчался в парк боевой техники. Часовой на посту не ответил на телефонный звонок начальника караула, а это - повод для объявления тревоги. Худшие опасения подтвердились - часовой лежал около боксов с пробитой головой, его автомат утащили нападавшие. Добежать до телефона, чтобы сообщить о проникновении на пост он просто не успел.

Эта история произошла в середине 90-х в воинской части в Подмосковье, где я служил «срочку». О нынешнем положении дел в армии мы тогда даже не мечтали, телефонная связь между постами и караульным помещением, которую можно запросто обрезать, считалась верхом технического совершенства. Сегодня же на помощь подразделениям, выполняющим охранные функции в местах расположений российских военных, поступают отечественные комплексы «Стрелец-часовой», значительно облегчающие контроль за всем караулом.

Разработчики комплекса заверяют, что передача данных идет по зашифрованным каналам связи. Фото: interpolitex.ru

По сути - это чемоданчик с экраном и несколько браслетов, похожих на умные часы. В них встроен датчик ГЛОНАСС, с помощью которого командир всегда знает, где и в каком состоянии находится часовой. Да-да, офицер мгновенно узнает, если боец потеряет сознание. Или заснет на посту, к примеру (мне приходилось будить часового на вышке). Если браслет вдруг будет снят - сигнал об этом тоже поступит незамедлительно.

Структура системы "Стрелец-часовой". Фото: interpolitex.ru

С помощью браслета солдат может послать сигнал тревоги или получить текстовое оповещение. Причем, как в экстремально жарких, так и в до посинения губ морозных условиях. Устойчивая связь обеспечивается на расстоянии до 50 километров.

Разработчики заверяют, что передача данных идет по зашифрованным каналам связи, в которые противник не сможет «вклиниться» даже при большом желании и умении. Новинку уже опробовали во многих частях Воздушно-десантных войск и в батальоне охраны Западного военного округа. Командиры остались довольны. В отличие от бойцов, которые теперь всегда под колпаком - не пофилонишь.