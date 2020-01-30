2020-01-30T17:17:25+03:00
Происшествия

Полицейские разоблачили банду вороватых слесарей, которые похитили 2,6 миллиона долларов

Умельцы делали слепки с ключей в банковских депозитариях, чтобы потом их обчистить
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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По предварительным данным, преступники успели похитить более 2,6 миллионов долларов США.По предварительным данным, преступники успели похитить более 2,6 миллионов долларов США.Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА
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Те, кто хоть однажды продавал и покупал квартиру, знает порядок передачи денег через ячейку банка. Как правило банки берут ответственность за доступ к ячейке, а вот сумма, которую вы оставляете в ячейке в договоре не прописывается. А потому случаи, когда в ячейках денег становится вдруг значительно меньше - не редкость.

Сотрудникам Главного управления уголовного розыска МВД России удалось вычислить банду слесарей, которые разбогатели на изготовлении дубликатов ключей от банковских ячеек и кражах оттуда крупных сумм. Полицейские задержали троих подозреваемых в Москве и Екатеринбурге.

- Группировка состояла из жителей Свердловской области, роли каждого были четко распределены. Используя поддельные документы, злоумышленники заключали договоры аренды сразу нескольких ячеек в кредитных организациях. Как только сотрудник банка выходил из депозитария, они с помощью пластилина снимали слепки ключей, после чего изготавливали их дубликаты. Через какое-то время подозреваемые снова снимали ячейку в этом отделении банка, и незаметно вскрывали изготовленными копиями ключей банковские сейфы, и похищали их содержимое, - пояснила преступную схему, которой пользовались члены банды официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали лидера банды слесарей. При обысках у него нашли 400 тысяч долларов , 110 тысяч фунтов стерлингов, 3,6 тысячи евро и более одного миллиона рублей. Также у него были обнаружены заготовки и слепки ключей от банковских депозитариев.

Сотрудники полиции уже выявили два преступных эпизода и пострадавших. По предварительным данным преступники успели похитить таким образом более 2,6 миллионов долларов США.

Полицейские разоблачили банду вороватых слесарей, которые похитили 2,6 миллиона долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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