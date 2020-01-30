В Германии сняли неприкосновенность и обыскали дом депутата-оппозиционера

Бундестаг снял неприкосновенность с одного из своих депутатов — Александра Гауланда. После этого прокуратура Франкфурта-на-Майне (где по бумагам проживает этот 78-летний политик) провела обыск в его доме. Причина — подозрение в уклонении от уплаты налогов.

По данным источников, «речь идёт о пятизначной сумме»; в то же время собеседники «КП» из партии «Альтернатива для Германии», чьим лидером до конца 2019 года являлся Гауланд, уверены, что имела место лишь «ошибка его налогового консультанта в заполнении документов» (таких как налоговая декларация).

«Пятизначная сумма» — это, выходит, менее 100,000 евро. Зарплата депутата Бундестага — порядка 9,5 тыс. евро в месяц. Гауланд заседает в парламенте с конца 2017 года, то есть деньги, о которых идёт речь, он мог просто накопить, откладывая из месяца в месяц.

Собеседники «КП» допускают, что истинной причиной давления на 78-летнего мужчину является его политическая позиция. Вместе со своей партией АдГ доктор Гауланд находится в жёсткой оппозиции канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, критикуя её за бесконтрольную нелегальную миграцию и ухудшение отношений с Москвой.

Так, год назад в интервью «КП» господин Гауланд заявил, что «ситуация в Донбассе — внутреннее дело России и Украины».

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