Честный миллиард в одни руки

Такого накала страстей давно не было. А что было до этого, мы знаем. В новогоднем тираже «Русского лото» разыгран главный приз. Несколько дней обладателя 1 миллиарда не могли разыскать. А есть ли он на самом деле? – в сетях начали появляться версии, что это не более чем пиар лотереи.

Но, когда победительница наконец-то объявилась, страсти вокруг миллиарда полыхнули с такой чудовищной силой, что жительница Подмосковья Надежда Бартош оказалось под настоящим огнем подозрений. Действительно, такой волны негатива в свой адрес не получал ни один победитель «Столото».

- Могу предположить, что причина волны негатива в банальной зависти. Многие убеждены, что нажить богатство, кроме как наворовать - нельзя. Особенно так думают те, кто не видит возможности заработать, или не готов измениться ради этого. Такие люди считают, что им должны обеспечить должный уровень дохода и качество жизни, - делится мнением клинический психолог, писатель Михаил Хорс.

Но в истории государственных лотерей и до этого выигрывали астрономические суммы. Осенью 2017 года жительница поселка Панино Воронежской области Наталья Власова выиграла 506 млн. рублей. В январе 2019 года в прямом эфире «Русского лото» 1 млрд. рублей поровну разделили водитель молоковоза из Екатеринбурга Николай Мирошниченко и пенсионерка из Петербурга Любовь Догорова. Кстати, в конце прошлого года Любовь Феодосьевна даже приняла участие в пресс-конференции, на которой рассказала о жизни в новом статусе.

А на вопрос о причине, по которой победительница согласилась на участие в пресс-конференции, она ответила, что «пришла для того, чтобы люди верили, что в лотерею можно выиграть».

Джекпоты в сотни миллионов в государственных лотереях россияне срывают по несколько раз в год. Только в 2019 году таких было пятеро – кроме уже упомянутых победителей, разделивших миллиард в новогоднем розыгрыше, также в марте по 155 млн выиграли пенсионер из Сахалинской области и риелтор из Казани, а в сентябре 286 миллионов «сняла» работница научного института из Москвы. По статистике, каждую неделю 25 участников лотереи становятся миллионерами, а всего победителям ежемесячно выплачивается больше 2 млрд. рублей.

Не прошло и двух дней после обнародования имени победительницы миллиард, как анонимный телеграмм-канал «уличил» Надежду Бартош в связях с распространителями лотереи. Можно отметить оперативность, с которой было проведено «расследование» - ни одно СМИ об этом не написало. Впрочем, в отличие от средств массовой информации телеграмм-каналы без ущерба могут вбрасывать любую информацию, потому что не рискуют напороться на внушительный штраф за непроверенную информацию или клевету. И нередко именно анонимные каналы используются для «заказных» информационных сливов – не нужны ни факты, ни доказательства.

Тем не менее, версия разнеслась по интернету. Столичный адвокат Александр Сергеев заявил в Инстаграме, что подготовил заявление в Федеральную налоговую службу с просьбой проверить «Столото» в связи с обвинениями в мошенничестве. Правда, он удалил свой пост после того, как «Столото» выступило с официальным опровержением и потом прислал в «Столото» официальные извинения.

- У нас в обществе сильно распространены различные конспирологические теории. На самом деле, одни люди этим развлекаются, а другие им верят. В 90-е годы верили в прилет инопланетян, потом эта волна сошла, появились другие теории. А те, кто в них верит, зачастую отвергают очевидное. Это когда синоптики прогнозируют солнце, а человек думает: лучше не поверить, ведь если пойдет дождь – всем скажу, какой я молодец! Так и в лотерее: кто-то выиграл, и сразу начинается: здесь что-то не то, какой-то подвох. Потому что сама лотерея в чем-то сродни конспирологии: она предполагает стремление понять, что скрывается за цифрами, - говорит экономист, преподаватель Российской академии народного хозяйства и государственной службы Владислав Гинько, - Мошеннические схемы были бы слишком на виду, тем более, что существует контроль со стороны и контрольно-надзорных органов, да и всех участников лотерей. Я изучал разные мировые экономические практики и системы, и обнаружил, что использование лотерей для каких-то сомнительных финансовых операций действительно было – в средних веках. В современной истории не нашел ни одного факта. Потому что все эти махинации слишком очевидны. Для этого есть оффшоры и другие инструменты. А лотерейный бизнес находится под пристальным контролем всех регуляторов, которые тщательно проверяют каждую циферку, каждую запятую.

Автор фото: АЛЕКСЕЙ ШАМИН

Кстати, до 2014 года в России было больше 200 лотерей, находящихся в руках частного бизнеса. И было много случаев, когда победителей просто «кидали». После того, как монополия на лотерейный бизнес перешла государству, ситуация изменилась. Но «осадочек» в общественном мнении, видимо, остался. Параллели с некогда «диким» рынком и порождают самые замысловатые слухи и версии. А может, многие и не знают, что формирование призового фонда лотерей, проведение розыгрышей и выплаты выигрышей строго регламентированы и контролируются государством и надзорными органами.

- Любая лотерея – это прежде всего бизнес с очень четким математическим аппаратом, который расписывается в теории вероятности. Разумеется, этот бизнес нацелен на получение прибыли. И даже когда случаются какие-то сверхвыигрыши, которые на первый взгляд, приносят организаторам «минус», это не нарушает общую логику и математическую модель. Потому что «минус» либо уже компенсирован предыдущими розыгрышами, либо будет компенсирован будущими, - считает руководитель блока инвест. продуктов «Открытие Брокер» Антон Шабанов.

Как отмечают эксперты, лотерея отчасти схожа с кредитованием. Человек хочет чего-то большего, чем у него сегодня есть, но получить это не позволяют доходы. Человек берет кредит. Но он может очень сильно увлечься и по уши погрязнет в долгах. И тогда возникает проблема закредитованности. Хотя она и касается абсолютного меньшинства населения, но существует. Что с этим делать?

- На мой взгляд, нужно найти баланс между свободным выбором, который есть у каждого человека, и его интересами, интересами его близких. Может быть, странно прозвучит, но в этом смысле государство, как монополист, не стремится агрессивно рекламировать лотереи. Ведь, как мы знаем, частные компании хотят максимизировать прибыль, значит, будут стремиться сделать так, чтобы покупка лотерейных билетов была сродни покупке хлеба, - говорит Владислав Гинько, - Хотя здесь я могу привести пример, который лично наблюдал в Швеции. В пятницу вечером, когда проходит тираж лотереи, почти вся страна сидит у телевизора. Для большинства шведов это определенный вид отдыха, когда заодно можно испытать судьбу и попытаться что-то выиграть. Как правило, они покупают один-два билета, хотя и там есть те, кто дает волю своим страстям и скупает много билетов. Поэтому хорошо, что лотерея существует. И хорошо, что государство в этом смысле неагрессивно ее рекламирует. Ну и, плюс, как мы знаем, в том, что часть доходов от лотереи идет на какое-то благое дело. Этим процессом управляет государство.

Действительно, в соответствии с Федеральном законом «О лотереях» отчисления в федеральный бюджет составляют 10% от разницы между выручкой и призовым фондом лотереи. За время своего существования «Столото» перечислила в бюджет порядка 13 млрд. рублей, которые идут в федеральный бюджет на социальные проекты в России. Бизнес распространителей лотерейных билетов прежде всего основан на доверии к лотерее. Люди участвуют только тогда, когда уверены, если случится выигрыш – его обязательно выплатят, это гарантируется государством. Поэтому любые, подозрительные схемы, для распространителей губительны для бизнеса. Нет доверия, нет и участников. Нет ни только смысла, но и технической возможности в манипуляции розыгрышами, даже процесс печати и распространения билетов максимально подконтролен и прозрачен.

БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ – БОЛЬШАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Антон Шабанов предостерегает людей от поспешных и непродуманных решений.

- Лотерея - это возможность испытать удачу, пощекотать нервишки в ожидании выигрышной комбинации. Обычно, когда на человека сваливается крупная сумма, которая многократно превышает его доход, он начинает тратить, не думая о завтрашнем дне. В этом заключается своеобразная ловушка, в которой соединены экономика и психология. Ведь большие деньги интересны с точки зрения вложений – чтобы в будущем получать с них процент и на это жить. Полученные деньги надо не просто тратить, хотя, конечно, и это нужно, когда, например, у вас нет квартиры, а вкладывать для получения процентного дохода, на который потом можно спокойно жить. И, возможно, этот капитал передать по наследству детям и внукам.

В моей практике я много раз сталкивался с ситуацией, когда человек попадается на уговоры каких-то жуликов, которые предлагают сделать якобы выгодные вложения. Тут нужно понимать: с большими деньгами приходит и большая ответственность.

Поэтому, прежде всего здесь не стоит тратить деньги сразу. А подумать наперед и обратиться к независимому финансовому специалисту, и не сразу описывать ему свою ситуацию, а просто попросить консультацию – как грамотно проинвестировать. Если вы поймете, что с этим специалистом вы на одной волне, то тогда уже и принимать какие-то финансовые решения. Главное - не торопиться, и не слушать советы «сватьёв» и «братьёв». Доверяйте себе и профессионалам!