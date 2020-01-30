В Москве обсудили подготовку к проведению саммитов ШОС и БРИКС

В Москве состоялось межведомственное совещание по подготовке мероприятий заседания Совета глав государств – членов ШОС и встречи лидеров объединения БРИКС под председательством советника президента России, ответственного секретаря Оргкомитета по подготовке и обеспечению председательства Российской Федерации в ШОС в 2019–2020 годах и в объединении БРИКС в 2020 году Антона Кобякова. В мероприятии приняли участие представители ведомств и организаций, задействованных в подготовке Саммитов.

«Укрепление взаимного доверия, содействие в политической и экономической отраслях – это первостепенные цели ШОС и БРИКС. Провести мероприятия в рамках российского председательства в этих объединениях, а также Саммиты организаций на территории России – ответственная задача. Для ее решения привлечены высококлассные профессионалы, имеющие богатый международный опыт. Уверен, что совместная планомерная работа всех задействованных ведомств позволит провести эти крупнейшие международные события на высшем уровне», – отметил советник президента РФ, ответственный секретарь Оргкомитета по подготовке и обеспечению председательства России в ШОС в 2019–2020 годах и в объединении БРИКС в 2020 году Антон Кобяков.

Участники межведомственного совещания обозначили статус подготовки городской инфраструктуры Санкт-Петербурга, транспортной системы и логистики, концепции размещения участников Саммитов и представителей официальных делегаций. Отдельное внимание было также уделено формированию культурной программы, в том числе для супруг участников, оформлению площадок, сувенирной продукции, вопросам медиаобеспечения, а также организации на площадке Саммитов выставки, демонстрирующей экспортно ориентированные образцы российской продукции.

«В рамках российского председательства в БРИКС в 2020 году запланировано около 150 мероприятий. Все ответственные исполнители энергично приступили к реализации поставленных задач», - заявил заместитель министра иностранных дел РФ, шерпа России в БРИКС Сергей Рябков.

Отдельным пунктом совещания стало обсуждение неформальной встречи лидеров стран БРИКС, которая состоится «на полях» саммита G20 в Саудовской Аравии 21 и 22 ноября 2020 года.

По итогам встречи были даны дополнительные поручения по направлениям и обозначены сроки их выполнения.

Саммиты ШОС и БРИКС состоятся в Санкт-Петербурге 21–23 июля 2020 года.