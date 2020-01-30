2020-01-30T19:34:20+03:00
Политика

Владимир Путин — о чиновниках-хамах: Таких людей надо выметать из власти

Президент объяснил, зачем нужно всероссийское голосование по поправкам в Конституцию
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
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Президент России Владимир Путин. Фото Валерий Шарифулин/ТАССПрезидент России Владимир Путин. Фото Валерий Шарифулин/ТАСС
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Перед началом Совета по развитию местного самоуправления в Красногорске Владимир Путин зашел в Центр управления Московской областью, где ему показали, как с помощью современных технологий, реагируют на сигналы жителей практически в режиме онлайн. В тройке главных жалоб, поступающих на мониторы, традиционно значатся дворы, дороги и мусор, но скорость реакции властей за последние годы выросла в несколько раз.

- Цифровизация помогает власти быть внимательной и заботливой, - рассказал глава Подмосковья Андрей Воробьев.

- Хороший пример, - одобрил президент работу ЦУРа Московской области.

Пользуясь случаем, президент пообщался и с представителями других регионов, демонстрировавших на Совете свои цифровые проекты, и общественностью области. И вопросы к главе государства касались не только местного самоуправления, но и других тем. Например, спросили про историю с главой Чувашии, уволенном накануне в связи с утратой доверия.

- Что делать с чиновниками, которые хамят людям? - спрашивали президента, предлагая принять закон «о противодействии хамству».

- Нужно строже подходить к тем людям, которые, как вы сказали, хамят, но при этом занимают какое-то должностное положение, - не стал никого защищать Путин. - Перед законом все должны быть равны, и нужно просто эффективно использовать эти инструменты. Закон позволяет принимать необходимые решения и в отношении таких должностных лиц, которых нужно выметать из органов власти и управления.

Президента спросили, зачем нужно голосование по поправкам в Конституцию.

- Нужно, чтобы люди пришли на пункты этого голосования и сказали, хотят они этого изменения или нет, - ответил Путин. - Чтобы граждане нашей страны фактически и были той окончательной инстанцией, которая или принимает этот закон о поправках, или отклоняет его. И только после того, как люди скажут свое слово, я его подпишу или не буду подписывать. Чтобы поправки вступили в силу, обычной процедуры в данном случае, на мой взгляд, недостаточно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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