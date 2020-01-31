Анекдоты: Школьники из кружка «Юный омоновец» разогнали уже шесть родительских собраний
- Смотрю картинки из мультиков и не понимаю, почему у Карлсона на руках по четыре пальца?
- А ты подумай хорошенько!.. Если у тебя с детства мясорубка за спиной? А спина-то чешется!
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Разница между мужчинами и женщинами состоит в том, что мужчины хотят от женщин секса и всё. А женщины от мужчин хотят всё и секса.
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- Где ты пропадал три дня?
- Был на курсах «Общение без мата».
- А-а-а… И как?
- Взвинчен и раздосадован. Извольте, сударь, пойти прочь!..
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Когда он ее увидел, умные часы померили пульс, и тут же умный мобильный банк заблокировал карту…
***
Женщина кричит с балкона:
- Вася, домой!
Мужик под балконом:
- Но я не Вася.
- А ты попробуй зайди, может, и захочешь быть Васей.
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Как-то раз менеджера по персоналу спросили:
- Можно ли купить абсолютно честного, неподкупного человека?
- Купить нельзя, продать можно...
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Ученые доказали, что наибольший стресс женщина испытывает, когда ее муж лежит на диване и ничего не делает.
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Вчера в 21.00 без объявления войны соседи сверху привезли пианино своему ребенку.
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- Ну что, ты готов к смерти, ублюдок? Завещание написал?
- Простите, а можно мне другого лечащего врача?
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- М-м-м, смотрю, у нас сегодня романтический вечер! Свечи, масло...
- Блин, Петрович, закрой капот!
ИСТОЧНИК KP.RU