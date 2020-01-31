2020-01-30T20:16:32+03:00
Анекдоты

Анекдоты: Школьники из кружка «Юный омоновец» разогнали уже шесть родительских собраний

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- Смотрю картинки из мультиков и не понимаю, почему у Карлсона на руках по четыре пальца?

- А ты подумай хорошенько!.. Если у тебя с детства мясорубка за спиной? А спина-то чешется!

***

Разница между мужчинами и женщинами состоит в том, что мужчины хотят от женщин секса и всё. А женщины от мужчин хотят всё и секса.

***

- Где ты пропадал три дня?

- Был на курсах «Общение без мата».

- А-а-а… И как?

- Взвинчен и раздосадован. Извольте, сударь, пойти прочь!..

***

Когда он ее увидел, умные часы померили пульс, и тут же умный мобильный банк заблокировал карту…

***

Женщина кричит с балкона:

- Вася, домой!

Мужик под балконом:

- Но я не Вася.

- А ты попробуй зайди, может, и захочешь быть Васей.

***

Как-то раз менеджера по персоналу спросили:

- Можно ли купить абсолютно честного, неподкупного человека?

- Купить нельзя, продать можно...

***

Ученые доказали, что наибольший стресс женщина испытывает, когда ее муж лежит на диване и ничего не делает.

***

Вчера в 21.00 без объявления войны соседи сверху привезли пианино своему ребенку.

***

- Ну что, ты готов к смерти, ублюдок? Завещание написал?

- Простите, а можно мне другого лечащего врача?

***

- М-м-м, смотрю, у нас сегодня романтический вечер! Свечи, масло...

- Блин, Петрович, закрой капот!

ИСТОЧНИК KP.RU

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