Бурбон, выйди вон

Я считаю, что очень даже хорошо. В процессе готовки спиртовая составляющая напрочь улетучивается, зато остается вкус и аромат, которого вы никаким другим способом не добьетесь.

Взять, к примеру, куриное филе. Граммов этак 700 (все остальные пропорции указаны именно для этого веса). Просто так вы его есть не станете - скучно (ну разве что доктор прописал вам диету из отварной грудки с гарниром из полбы). А вот если со специями и соусом...

Филе нарезаем кусочками толщиной примерно 1 сантиметр.

Смешиваем в миске чайную ложку зиры (ее лучше слегка размять пальцами, чтобы ароматнее была), столько же сушеного перца чили и соли, половину чайной ложки молотого черного перца. Выкладываем в эту смесь куски филе, хорошо перемешиваем, затягиваем пищевой пленкой, ставим в холодильник на час.

Выкладываем курятину на противень, устланный кулинарным пергаментом.

В сотейнике нагреваем 4 столовые ложки меда, столько же коричневого сахара и - вот оно! - две столовые ложки бурбона. Сразу уточним: это вполне может быть ром, виски или коньяк, но у нас сегодня бурбон. Чтобы соус был темнее (так курица будет выглядеть красивее), можно добавить столовую ложку соевого соуса. Доводим до кипения, половиной смеси поливаем кусочки филе. Ставим в духовку (200 градусов). Через 10 минут переворачиваем, доливаем остаток соуса и ставим обратно еще на 15 минут.

Это надо есть довольно быстро, пока курица маняще поблескивает, покрытая золотистой глазурью. Можно зеленью присыпать и слегка сбрызнуть лимонным соком. Красиво. И над всем этим витает волшебный и едва уловимый аромат. Это бурбон. Он сам улетучился, а дух его остался. Хорошо…