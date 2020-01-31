Наши подписчики едут в европейское турне

Напомним, что для участия нужно было подписаться на «Комсомолку» и рассказать, почему вы восхищаетесь своими родителями. Главный приз - поездка на двоих по красивейшим городам Европы.

Пришло множество трогательных писем. Самые яркие размещались в группе «Интуристы» в соцсети Одноклассники.ру. А победителем стала Пичугина Елена Валентиновна из Москвы. Елена посвятила родителям стихи:

Я восхищаюсь родителями, потому что:

Сорок лет шагать по жизни вместе -

Это ведь не каждому дано.

Долгим эхом, как в известной песне,

Быть друг другу, видно, суждено.

Метод воспитания известен:

Коль родительский ничтожен стаж,

Вместо колыбельных детских песен

Пели песни к фильму «Бумбараш».

Помнят вас камчатские вулканы,

Бухты Соловецких островов,

Балтика, Восточные Саяны,

Чуйский тракт, бурятские шаманы,

Помнят скалы крымских берегов.

Cын, «когда он взрослым станет...»,

Тайно мне успел пообещать:

«Ту Россию, что увидел с вами,

Своим детям должен показать!»

Помню с детства: «Не родись красивой» -

Мамин незатейливый совет.

Твердо обещаю быть счастливой,

Только вы живите много лет!

Этой весной родители Елены, которые живут в Самарской области, отправятся в путешествие по маршруту Барселона - Льорет- де-Мар - Фигерас - Ницца - Канны - Сан-Ремо - Монако.

Прекрасное настроение и незабываемые впечатления обеспечивают наши партнеры - туристическое агентство NOVOVIRA.

От всей души поздравляем победителей!