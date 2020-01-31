2020-01-30T23:29:05+03:00
Общество

Наши подписчики едут в европейское турне

Дорогие читатели! Пришло время подвести итоги нашего конкурса «Отправь родителей в Европу!»
Анастасия ГЛАДЫШЕВА
Поделиться:
Семья Пичугиных - наши призеры. Фото: Пичугина Елена.Семья Пичугиных - наши призеры. Фото: Пичугина Елена.
Изменить размер текста:

Напомним, что для участия нужно было подписаться на «Комсомолку» и рассказать, почему вы восхищаетесь своими родителями. Главный приз - поездка на двоих по красивейшим городам Европы.

Пришло множество трогательных писем. Самые яркие размещались в группе «Интуристы» в соцсети Одноклассники.ру. А победителем стала Пичугина Елена Валентиновна из Москвы. Елена посвятила родителям стихи:

Я восхищаюсь родителями, потому что:

Сорок лет шагать по жизни вместе -

Это ведь не каждому дано.

Долгим эхом, как в известной песне,

Быть друг другу, видно, суждено.

Метод воспитания известен:

Коль родительский ничтожен стаж,

Вместо колыбельных детских песен

Пели песни к фильму «Бумбараш».

Помнят вас камчатские вулканы,

Бухты Соловецких островов,

Балтика, Восточные Саяны,

Чуйский тракт, бурятские шаманы,

Помнят скалы крымских берегов.

Cын, «когда он взрослым станет...»,

Тайно мне успел пообещать:

«Ту Россию, что увидел с вами,

Своим детям должен показать!»

Помню с детства: «Не родись красивой» -

Мамин незатейливый совет.

Твердо обещаю быть счастливой,

Только вы живите много лет!

Этой весной родители Елены, которые живут в Самарской области, отправятся в путешествие по маршруту Барселона - Льорет- де-Мар - Фигерас - Ницца - Канны - Сан-Ремо - Монако.

Прекрасное настроение и незабываемые впечатления обеспечивают наши партнеры - туристическое агентство NOVOVIRA.

От всей души поздравляем победителей!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Я вам здесь больше гадить не дам»: Кто и зачем покупает развалины дворянских усадеб
Вы не поверите, но есть странные такие люди (бывший министр культуры Мединский назвал их «сумасшедшими романтиками»), которые выкупают заброшенные, загаженные и полуразрушенные хоромы
Геннадий Онищенко - в эфире Радио «Комсомольская правда»: Все дыхательные пути должны быть перекрыты. Тогда коронавирус не пройдет
Об этом и многом другом экс-главсанврач России, а ныне - депутат Госдумы рассказал нашим радиоведущим Надане Фридрихсон, Александру Гамову и Сергею Мардану
Трансплантолог Каабак о возобновлении уголовного дела против него: «Сроки давности уже давно вышли, но мы против закрытия расследования»
С 2016 года СК РФ расследуются обстоятельства смерти 16-летнего пациента, мать которого сама отказалась от лечения в центре хирургии имени Петрова, а потом и вообще от диализа в больнице по месту жительства [эксклюзив kp.ru]
Новости 24
Медики обнаружили признаки ОРВИ только у одного из 14 китайских туристов, вызвавших «Скорую» в Москве
Из сектора Газа выпустили три ракеты в сторону Израиля
Слухи о первом заболевшем «китайским коронавирусом» в Москве не подтвердились
Генпрокуратура обязала переквалифицировать обвинение сестрам Хачатурян с убийства на самооборону
Стало известно, какую зарплату будет получать Медведев в новой должности
ВОЗ объявил режим чрезвычайной ситуации в связи со вспышкой коронавируса
«Кто бы сомневался»: Путин иронично отреагировал на призыв Силуанова «беречь каждый рубль»
«Не хватает слов»: жена погибшей легенды баскетбола Коби Брайанта впервые нарушила молчание
Стала известна причина возвращения в аэропорт Внуково самолета авиакомпании Utair
Роспотребнадзор: в России нет больных коронавирусом нового типа
Режиссер Оливер Стоун назвал США «силой зла»
Чемпионка Франции по фигурному катанию обвинила бывшего тренера в изнасилованиях
В США зарегистрировали передачу коронавируса от человека к человеку
Суд в Москве арестовал пятого обвиняемого по делу Голунова
Захарова назвала аморальными слова Зеленского о вине СССР в развязывании Второй мировой войны
«Злоба берет»: Поклонская отреагировала на подаренный блокадникам батон
Толстая ехидна попала под машину и отделалась парой ушибов благодаря жиру