Наши подписчики едут в европейское турне
Напомним, что для участия нужно было подписаться на «Комсомолку» и рассказать, почему вы восхищаетесь своими родителями. Главный приз - поездка на двоих по красивейшим городам Европы.
Пришло множество трогательных писем. Самые яркие размещались в группе «Интуристы» в соцсети Одноклассники.ру. А победителем стала Пичугина Елена Валентиновна из Москвы. Елена посвятила родителям стихи:
Я восхищаюсь родителями, потому что:
Сорок лет шагать по жизни вместе -
Это ведь не каждому дано.
Долгим эхом, как в известной песне,
Быть друг другу, видно, суждено.
Метод воспитания известен:
Коль родительский ничтожен стаж,
Вместо колыбельных детских песен
Пели песни к фильму «Бумбараш».
Помнят вас камчатские вулканы,
Бухты Соловецких островов,
Балтика, Восточные Саяны,
Чуйский тракт, бурятские шаманы,
Помнят скалы крымских берегов.
Cын, «когда он взрослым станет...»,
Тайно мне успел пообещать:
«Ту Россию, что увидел с вами,
Своим детям должен показать!»
Помню с детства: «Не родись красивой» -
Мамин незатейливый совет.
Твердо обещаю быть счастливой,
Только вы живите много лет!
Этой весной родители Елены, которые живут в Самарской области, отправятся в путешествие по маршруту Барселона - Льорет- де-Мар - Фигерас - Ницца - Канны - Сан-Ремо - Монако.
Прекрасное настроение и незабываемые впечатления обеспечивают наши партнеры - туристическое агентство NOVOVIRA.
От всей души поздравляем победителей!
ИСТОЧНИК KP.RU