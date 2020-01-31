Вопрос дня: А вы почувствовали, что ездить по столице стало лучше?

Александр АЧКАСОВ, глава Союза автошкол Москвы и России:

- Если сравнивать с началом нулевых - динамика положительная. В Москве проблему трафика вообще и пробок в частности решают планово. Когда реконструированные вылетные магистрали, кольца и развязки разгрузили Садовое и Бульварное кольцо, где рядами стояли «брошенные» машины, - по центру ездить стало попроще.

Лариса ВЕРБИЦКАЯ, телеведущая:

- Я много лет за рулем в Москве. Не могу сказать, что у меня стал меньше занимать времени путь из точки А в точку Б. Я доверяю навигатору - и он меня что-то не радует. Ощущение того, что движение по столице стало более разгруженным, пока не возникает.

Александр ШУМСКИЙ, Московский центр борьбы с пробками:

- Выросло число машин в столице за 2019-й. Ушедший год оказался ударным по числу автокредитов - и это отразилось на ситуации на дорогах. В мировой рейтинг попали свежие города из стран Азии - потому нельзя говорить, что ситуация с пробками в Москве кардинально улучшилась. Просто появились новые «антирекордсмены». Но наш город действительно себя неплохо показал в последнее время в плане разгрузки дорог.

Бари АЛИБАСОВ, музыкант, продюсер:

- Мне кажется, стало чуть полегче. Правда, сам я рулить не умею - езжу с водителем. В последние годы постоянно в каких-то пробках стояли. Но вот в последние месяцы у меня создалось ощущение, что наконец-то поехали. Притом надо признать, что в Москве очень тяжелое движение. Если отправляюсь куда-то за город, беру запас в час-два, а то и три.

Леонид ОЛЬШАНСКИЙ, вице-президент Движения автомобилистов России:

- Я почувствовал, что по городу стало легче ездить, но в то же время я чувствую, что негодование автолюбителей растет - из-за наступления платных парковок, роста числа камер фиксации. Которые вроде бы должны были упорядочить движение в пределах МКАД и облегчить жизнь водителей.

Татьяна, слушательница Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM):

- Мы просто перестали ездить в центр на машине по субботам: платить по 300 рублей в час за парковку - ну это слишком...