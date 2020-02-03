2020-02-03T16:29:46+03:00
Общество

Ученые из Сибири нашли способ сжигания отходов нефти без вреда для экологии

Технология не имеет аналогов в мире
Анна ГЛАДКИХ
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Такие устройства могут найти широкие области применения, в том числе, в малой энергетике и даже для бытовых нуждТакие устройства могут найти широкие области применения, в том числе, в малой энергетике и даже для бытовых нуждФото: Алексей БУЛАТОВ
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Ежегодно в России и во всем мире накапливаются миллионы тонн нефтяных отходов, не поддающихся переработке, которые сложно, а порой опасно сжигать из-за неустойчивости воспламенения, нестабильности горения и значительной концентрации токсичных продуктов сгорания.

Разработанное учеными Института теплофизики Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) и Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) НЭТИ горелочное устройство позволяет сжигать такие категории отходов, как отработанные автомобильные масла, смазочные жидкости, нефтяные шламы, отходы нефтепереработки, некондиционное и печное топливо, мазут и даже сырую нефть. Особенность предложенной технологии - горение, которое происходит в струе перегретого водяного пара.

- Сибирские ученые нашли новый способ утилизации отходов нефтедобычи и отработанного машинного масла, который не будет наносить ущерб экологии. Разработанное горелочное устройство - первое в мире устройство, которое при помощи перегретого водяного пара без использования внешних устройств и источников энергии может утилизировать жидкие и опасные углеводороды, - говорится в сообщении Министерства науки и высшего образования РФ.

В настоящее время аналогов предложенной технологии в мире не существует.

- Топливо сгорает полностью, за счет этого выделяется значительно меньшее количество токсичных компонентов - повышается как полнота сгорания, так и экологические характеристики, - рассказал один из авторов разработки Игорь Ануфриев.

По словам разработчиков, такие устройства могут найти широкие области применения, в том числе, в малой энергетике и даже для бытовых нужд - отопления частных объектов. В ближайших планах исследователей вывод устройств на рынок.

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