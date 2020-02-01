2020-02-01T12:21:00+03:00
Спорт

"Вашингтон" победил "Оттаву" 5:3 благодаря дублю Овечкина и голу Кузнецова

После успешной игры с канадским клубом капитан "Кэпиталз" вышел на 8 место в истории Лиги по количеству шайб
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Александр Овечкин.Александр Овечкин.Фото: REUTERS
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Капитан клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин отметился 695-й заброшенной в лиге шайбой. И благодаря этому он вышел на чистое восьмое место в рейтинге лучших снайперов за всю историю НХЛ. У него - две из пяти шайб в гостеовм поединке против "Оттавы", который завершился победой со счетом 5:3.

Шайбы в составе "Вашингтона" в поединке забросили Ти Джей Оши (5-я минута), Евгений Кузнецов (12), Овечкин (31, 60) и Карл Хагелин (44), у "Оттавы" отличились Крис Тирни (28), Тома Шабо (32) и Артем Анисимов (45). У защитника "Вашингтона" Дмитрия Орлова - голевая передача на Евгения Кузнецова.

- Эти цифры впечатляют. Мало кому в НХЛ это удалось. Оказаться в одной компании с ними — это особенная честь. Когда подходишь близко к этой отметке, хочется как можно быстрее забить гол. Но я стараюсь не зацикливаться на мыслях об этом. Просто хочу выступить как можно лучше, - прокомментировал скромно свое достижение Овечкин после матча.

После этого поединка у Александра Овечкина в сезоне - 54 (37+17) очков в регулярном чемпионате. Он - сравнялся с лидером сезона Давидом Пастрняком из "Бостона" по числу шайб. А после второго точного броска - обошел канадца Марка Мессье и стал восьмым за всю историю НХЛ. Лидер же по числу шайб - Уэйн Гретцки с 894 голами в 1487 поединках. У Овечкина же пока 1135 игр в лиге.

ИСТОЧНИК KP.RU

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