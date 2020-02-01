2020-02-01T12:50:34+03:00
Экономика

Новые правила увольнения сотрудников и когда их примут

Приказ о нововведениях еще не подписан
Владимир НИКОЛАЕВ
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Теперь сотруднику в последний день работы будут выдавать новый документ — форму СТД-Р. Расшифровывается это просто: сведения о трудовой деятельности — работнику.Теперь сотруднику в последний день работы будут выдавать новый документ — форму СТД-Р. Расшифровывается это просто: сведения о трудовой деятельности — работнику.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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На регистрацию в Минюст поступили новые правила оформления документов при увольнении. Сотрудник сможет на руки получить следующий документ — форму СТД-Р. Расшифровывается это просто: сведения о трудовой деятельности — работнику.

Документ может быть выдан как в электронном виде, так и в печатном — в зависимости от запроса работника. Выдают его в день окончания трудовых отношений либо по запросу работника в любое время. Ее должна выдать кадровая служба в течение 3 дней.

По сути это аналог выписки из трудовой книжки. В документе представлена информация о человеке, в том числе его СНИЛС, сведения, когда он поступил на работу, какие должности занимал и в какое время. Указываются и сведения о запрете занимать те или иные должности, если было соответствующее судебное решение. На правовом портале Консультант.Ру уточняется, что бумажную версию СТД-Р нужно заверить подписью руководителя или доверенного лица и печатью организации при ее наличии, а электронную - усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица.

Приказ о форме СТД-Р еще находится на госрегистрации в Минюсте, уточняет РИА «Новости» со ссылкой на Минтруд.

Новая форма связана с внедрением с 1 января этого года электронных трудовых книжек. До 1 июля все работодатели должны уведомить об этих изменениях работников под роспись, а до 31 декабря работники должны определиться с выбором: бумажную книжку вести или электронную. Кто выбор не сделал, тому продолжать вести бумажный вариант. А с 1 января 2021 года у тех, кто начинает свою трудовую деятельность, книжки будут оформляться только в электронном виде.

Изменились правила увольнения сотрудников.В последний рабочий день бухгалтерия или отдел кадров должны выдать работнику сведения по форме СТД-Р

ИСТОЧНИК KP.RU

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