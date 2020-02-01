Главный матч субботы 1 февраля - мадридское дерби в чемпионате Испании. Прямая онлайн-трансляция

Главный матч вечера в чемпионате Испании по футболу - поединок двух мадридских команд. К "королевскому" клубу Зидана приезжает "Атлетико". "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Реал Мадрид - Атлетико 1 февраля 2020.

Статистика личных встреч Реал Мадрид - Атлетико 1 февраля 2020

В чемпионатах Испании по футболу команды играли 165 раз - 87 побед у "Реала", 39 - у "Атлетико". Еще 39 раз матчи завершались вничью. В том числе и последний поединок - 28 сентября 2019 года на поле "Атлетико".

Прогнозы букмекеров на матч Реал Мадрид - Атлетико 1 февраля 2020

У "Реала" больше шансов на успех.

Прогноз на матч Реал Мадрид - Атлетико 1 февраля 2020

Фаворит поединка - мадридский "Реал".

Время начала матча Реал Мадрид - Атлетико 1 февраля 2020

Матч Реал Мадрид - Атлетико 1 февраля 2020 года в 21:00 по московскому времени.

Где смотреть матч Реал Мадрид - Атлетико 1 февраля 2020

Прямую видеотрансляцию матча Реал Мадрид - Атлетико можно посмотреть 1 февраля и начнется в 18:00 по московскому времени на Матч! Футбол 1.

Трансляция матча Реал Мадрид - Атлетико 1 февраля 2020

Трансляция матча Реал Мадрид - Атлетико 1 февраля 2020 года состоится в прямом эфире на Матч! Футбол 1 с 18:00 по московскому времени.