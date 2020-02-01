Главный матч субботы 1 февраля - мадридское дерби в чемпионате Испании. Прямая онлайн-трансляция
Главный матч вечера в чемпионате Испании по футболу - поединок двух мадридских команд. К "королевскому" клубу Зидана приезжает "Атлетико". "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Реал Мадрид - Атлетико 1 февраля 2020.
Статистика личных встреч Реал Мадрид - Атлетико 1 февраля 2020
В чемпионатах Испании по футболу команды играли 165 раз - 87 побед у "Реала", 39 - у "Атлетико". Еще 39 раз матчи завершались вничью. В том числе и последний поединок - 28 сентября 2019 года на поле "Атлетико".
Прогнозы букмекеров на матч Реал Мадрид - Атлетико 1 февраля 2020
У "Реала" больше шансов на успех.
Прогноз на матч Реал Мадрид - Атлетико 1 февраля 2020
Фаворит поединка - мадридский "Реал".
Время начала матча Реал Мадрид - Атлетико 1 февраля 2020
Матч Реал Мадрид - Атлетико 1 февраля 2020 года в 21:00 по московскому времени.
Где смотреть матч Реал Мадрид - Атлетико 1 февраля 2020
Прямую видеотрансляцию матча Реал Мадрид - Атлетико можно посмотреть 1 февраля и начнется в 18:00 по московскому времени на Матч! Футбол 1.
Трансляция матча Реал Мадрид - Атлетико 1 февраля 2020
Трансляция матча Реал Мадрид - Атлетико 1 февраля 2020 года состоится в прямом эфире на Матч! Футбол 1 с 18:00 по московскому времени.
Реал Мадрид - Атлетико 1 февраля 2020.
ИСТОЧНИК KP.RU