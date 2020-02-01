Уроженка Москвы Софья Кенин выиграла Открытый чемпионат Австралии 2020 по теннису

В субботу, 1 февраля, завершился розыгрыш Открытого чемпионата Австралии по теннису 2020 года в женском разряде. В финальном поединке произошла сенсация. 21-летняя американка Софья Кенин, которая была посеяна под 14 номером на этом турнире, одержала победу над испанкой Гарбинье Мугурусой. Кенин - уроженка Москвы. Но еще в детстве ее родители уехали в США. И именно там началась профессиональная карьера Софьи.

Кенин за 2 часа и 5 минут расправилась с Мугурусой. Итоговый счет поединка - 4:6, 6:2, 6:2. И для нее это - первый подобный титул в карьере. В прошлом году, отметим, турнир в Австралии выиграла японка Наоми Осака. Она в финале тогда победила Петру Квитову из Чехии в трех сетах - 7:6 (7:2), 5:7, 6:4.

До этого Кенин ни разу не проходила дальше четвертьфинала турнира Большого шлема. Всего же в ее активе - три профессиональных титула. И после этой победы молодая Софья войдет в десятку лучших в обновленный рейтинг WTA. Его новая версия будет опубликована утром в понедельник, 3 февраля.

Отметим, что утром в воскресенье, 2 февраля, пройдет финальный матч в мужском одиночном разряде - за титул поспорят Новак Джокович из Сербии и австриец Доминик Тим.