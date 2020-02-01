Армен Джигарханян может разделить долг своей бывшей жены

Несколько лет назад Виталина взяла у Растегина деньги в долг, чтобы сделать ремонт в квартире на Молодогвардейской улице, в которой собиралась жить с Арменом Джигарханяном. Тогда они были мужем и женой, ничто не предвещало скандального разлада в семействе.

- Армен Борисович довольно долго продавал свою половину трехкомнатной квартиры в Староконюшенном переулке (второй половиной владеет его бывшая жена Татьяна Власова — Ред.). Наконец покупатель нашелся. Им-то и был Юрий Растегин, - вспоминает, как было дело Виталина Цымбалюк-Романовская. - Армен Борисович торопил сделку, он хотел побыстрее переехать в нашу новую квартиру на Молодогвардейской улице. Нужны были деньги на ремонт. Поэтому договорились с Растегиным так: он выдаст нам аванс в 2 миллиона рублей в счет будущей сделки с квартирой. Я подписала долговую расписку. Эти деньги пустила на ремонт, как и хотел Армен Борисович. Остальную сумму за половину квартиры на Арбате (по слухам, около 8 миллионов рублей — Ред.) Юрий Растегин перевел на счет Армена Борисовича. Я в этой сделке не участвовала. Доверенности на этот банковский счет Джигарханяна у меня не было. После этого стороны должны были написать расписку, что претензий друг к другу не имеют. Но, видно, не написали, положившись на свои доверительные отношения.

Потом ситуация в семейной жизни народного артиста СССР резко изменилась. И друзья Джигарханяна увидели недостачу по сделке с Растегиным — по крайней мере — в два миллиона. Выходило, что Армен Борисовиы не получил всей суммы от продажи своей половины квартиры в Староконюшенном.

Бизнесмен РАстегин пообещал истребовать два миллиона с Виталины ЦымбалюкФото: Агентство городских новостей "Москва"

По информации источников, знакомых с этой ситуацией, Джигарханян подал на Растегина в суд. Но затем как-то сумел договориться с бизнесменом и отозвал свой иск. В свою очередь, бизнесмен пообещал истребовать два миллиона с Виталины, тем более у него сохранилась ее долговая расписка.

В самом деле, после развода с Цымбалюк-Романовской Джигарханян не жил в отремонтированной квартире на Молодогвардейской улице. Новенькими, чистыми апартаментами смогла воспользоваться только Виталина. Это с одной стороны, а с другой…

- Надо помнить, что на тот момент, когда Юрий Растегин давал деньги в долг, Виталина была супругой Джигарханяна, - говорит адвокат Цымбалюк-Романовской Лариса Широкова. – Это значит, что Армену Борисовичу придется разделить с Виталиной долг в два миллиона рублей.

Напомним, что Армен Джигарханян и Виталина Цымбалюк-Романовская поженились в феврале 2016-го года. Осенью 2017-го года в их семье произошел скандал, который начался с «похищения» Джигарханяна. Как позже выяснилось, народный артист СССР скрывался от своей жены в больнице.

Потом был громкий развод с уголовными делами и разделом имущества. Сейчас Армен Борисович живет в квартире в Староконюшенном переулке, собственниками которой являются его бывшая жена Татьяна Власова и бизнесмен Юрий Растегин.

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