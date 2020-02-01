Актриса Ксения Качалина спивается из-за религиозных практик

Дочь актрисы Ксении Качалиной и актера Михаила Ефремова на днях ужаснула своими откровениями об алкоголизме матери. Звезда фильма "Дикая любовь" спивается и ведет затворнический образ жизни. Откровения Анны-Марии Ефремовой вызвали бурную дискуссию в соцсетях.

Ксения Качалина после расставания с Михаилом Ефремовым несколько лет жила в Индии. А, вернувшись в Москву, пристрастилась к алкоголю. Женщина давно живет затворницей в компании кошек в элитном доме в Брюсовом переулке. Правда, апартаменты находятся в антисанитарном состоянии из-за того, что бывшая звезда киноэкранов беспробудно пьет. "Пожалуй, для хорошего самочувствия мне нужна одна бутылка в день", - заявляла Качалина в одном из интервью.

Единственное не запущенное место в квартире - комната Анны-Марии. Как призналась актриса, она сильно скучает по дочери. Вот только девушка не спешит видеться с матерью. И тому есть причины.

"К сожалению, мы с моей матерью никогда не были близки... Моя биологическая родительница регулярно подвергала меня физическому насилию в возрасте 8-12 лет. И я совсем не испытываю к ней любви", - разоткровенничалась девушка в блоге.

По ее словам, когда родители эмоционально дистанцируются от своих детей и бьют их, дети не будут их любить. Причину такого отношения к себе со стороны родительницы Анна-Мария видит в ментальном расстройстве мамы. "Потому и били. Иногда детей бьют из соображений воспитания, все так же оставляя им психотравмы на всю жизнь", - заявила она.

Подписчики попытались пристыдить дочь Качалиной за то, что она отвернулась от родственницы и никак не хочет ей помочь. Многим не понравилось, что девушка "поливает мать грязью". А некоторые и вовсе пишут, мол, не зарекайся, со всяким может беда случиться.

На что Анна-Мария сообщила: "Очень сложно помогать человеку, который не желает принимать помощь и по отношению к которому ты не испытываешь никаких родственных чувств из-за того, что этот человек не выполнял свою материнскую роль от слова совсем. ...Я не повторю судьбу своей матери, можете не переживать".

Она заверила, что сейчас Качалина находится в очень плачевном состоянии. А виной всему стали религиозные практики. Вероятно, ими женщина увлеклась много лет назад, когда жила с дочкой в Индии.

efremovmofficial Михаил Ефремов с дочкой Анной-Марией

"Ее ментальное здоровье гораздо хуже, чем вы думаете. Своим поведением она дискредитирует себя больше, чем какие-либо мои слова. И спасибо за то, что рекомендуете религиозные практики, но я строго отрицаю их необходимость, так как именно из-за таких практик моя мать дошла до такого состояния, которое у нее сейчас", - резюмировала наследница.

Напомним, Ксения Качалина после расставания с Михаилом Ефремовым на несколько лет уехала жить в Индию, отдав общую дочь учиться в Гоа в английскую школу. Когда доходы от сдачи недвижимости в Москве упали и жить у океана стало сложнее, женщина приняла решение вернуться в столицу. Как оказалось, дауншифтинг привел к тому, что в столице о звезде фильма "Дикая любовь" многие успели забыть. Кроме того, ходили слухи, что именно в Индии бывшая супруга Ефремова стала употреблять наркотики и не смогла справиться с этой зависимостью.

Сейчас соседи боятся Ксению. Они считают, что Качалина ведет себя неадекватно - актриса бродит ночами по городу с пластмассовым попугаем на плече, много пьет и употребляет наркотики. А ведь когда-то артистка была завсегдатаем светских вечеринок, ей рукоплескала Европа. В 1993 году она получила приз за лучшую женскую роль на кинофестивале в Италии за драму "Над темной водой".