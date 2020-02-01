"Реал" победил 1:0 "Атлетико" в мадридском дерби благодаря голу Карима Бензема

В субботу, 1 февраля, в Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу" сошлись два клуба из столицы Испании. В гости к "Реалу" Зинедина Зидана приехал "Атлетико" Диего Симеоне. Эти два клуба - постоянно в топе Ла Лиги в последние годы. А в случае успеха в поединке с "матрасниками" хозяева поля увеличивали бы свой отрыв от "Барселоны" в турнирной таблице испанского первенства.

В этом поединке был забит всего один гол. На 56-й минуте матча вышедший на замену Винисиус Жуниор пасом разогнал на фланге Ферлана Менди, который тоже вышел после перерыва на газон. Француз же нашел передачей форварда своего клуба Карима Бензема и тот ударом в касание отправил мяч в сетку ворот Яна Облака. Для Бензема этот мяч стал первым в карьере на "Сантьяго Бернабеу" в ворота "Атлетико". И - победным в этой игре.

До конца матча счет на табло не изменился и "Реал" набрал после 22 игр 49 очков. У "Барселоны" - на 6 баллов меньше и вторая позиция при одной игре в запасе. Завтра, 2 февраля, команде Кике Сетьена проведет поединок с "Леванте". А вот после этого поражения "Атлетико" с 36 очками расположился на 5 месте в турнирной таблице Ла Лиги.