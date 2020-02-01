2020-02-01T20:00:16+03:00
Спорт

"Реал" победил 1:0 "Атлетико" в мадридском дерби благодаря голу Карима Бензема

Отрыв от "Барселоны" в турнирной таблице увеличился до шести очков
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
Бензема забил победный гол в ворота "Атлетико".Бензема забил победный гол в ворота "Атлетико".Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

В субботу, 1 февраля, в Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу" сошлись два клуба из столицы Испании. В гости к "Реалу" Зинедина Зидана приехал "Атлетико" Диего Симеоне. Эти два клуба - постоянно в топе Ла Лиги в последние годы. А в случае успеха в поединке с "матрасниками" хозяева поля увеличивали бы свой отрыв от "Барселоны" в турнирной таблице испанского первенства.

В этом поединке был забит всего один гол. На 56-й минуте матча вышедший на замену Винисиус Жуниор пасом разогнал на фланге Ферлана Менди, который тоже вышел после перерыва на газон. Француз же нашел передачей форварда своего клуба Карима Бензема и тот ударом в касание отправил мяч в сетку ворот Яна Облака. Для Бензема этот мяч стал первым в карьере на "Сантьяго Бернабеу" в ворота "Атлетико". И - победным в этой игре.

До конца матча счет на табло не изменился и "Реал" набрал после 22 игр 49 очков. У "Барселоны" - на 6 баллов меньше и вторая позиция при одной игре в запасе. Завтра, 2 февраля, команде Кике Сетьена проведет поединок с "Леванте". А вот после этого поражения "Атлетико" с 36 очками расположился на 5 месте в турнирной таблице Ла Лиги.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Главный матч субботы 1 февраля - мадридское дерби в чемпионате Испании. Прямая онлайн-трансляция
Футбол, матч Реал Мадрид - Атлетико 1 февраля 2020. Прямая онлайн-трансляция состоится 1 февраля 2020. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 22 тура чемпионата Испании по футболу Ла Лига
Новости 24