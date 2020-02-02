Посол Китая в России: Китайский народ уверен в победоносном исходе битвы с эпидемией

В начале 2020 года мир узнал новое слово — коронавирус. Эпидемия пневмонии доселе неизвестного типа вспыхнула в китайском городе Ухань и сейчас распространилась на все провинции Поднебесной. Количество умерших от вируса превысило 200 человек, ряд стран, включая Россию, США и Японию, проводят эвакуацию своих граждан из эпицентра эпидемии.

Что же происходит в Китае сейчас, правда ли, будто там не хватает даже марлевых повязок? О ходе борьбы с эпидемий «Комсомолке» рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй.

— Господин Посол, отчего заболеваемость столь высока?

— Эпидемия разразилась во время праздника Весны, что осложнило борьбу с нею. Период праздничных каникул — это активное передвижение с высокой степенью контактности людей, в связи с чем частота распространения заболевания высока. Сейчас на территории Китая несколько тысяч инфицированных. В некоторых странах также один за другим выявляются подтвержденные или предполагаемые случаи заражения коронавирусом нового типа.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/757204" frameborder="0"></iframe> Откуда взялся коронавирус.На «мокром рынке», где вспыхнул коронавирус, посетителей угощали сырым мясом летучих мышей...

— Что предпринимается для борьбы с ним?

— 25 января председатель Си Цзиньпин провел специальное заседание Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК, где были рассмотрены меры по предотвращению и контролю за эпидемией.

Госкомитет КНР по делам здравоохранения направил в Ухань, ставший эпицентром эпидемии, специалистов в области тяжелых заболеваний. Это 6 групп из 1230 медицинских работников — и столько же групп резервного персонала, готовых в любое время отправиться на борьбу с эпидемией. На военных самолетах в Ухань переброшены медицинские бригады НОАК (армии Китая — ред.).

Чтобы сдержать распространение эпидемии, с 23 января было прекращено транспортное сообщение с Уханем, а 26 января был введен запрет на передвижение автотранспортных средств. Город задействовал 6000 такси для бесплатных услуг медицинскому персоналу, заболевшим людям и местным жителям, испытывающим жизненные трудности.

В течение двух недель в Ухане с «китайской скоростью» построят две новые больницы экстренной помощи — «Хошэньшань» и «Лэйшэньшань» на более чем 2000 коек. В больницах по всему городу амбулаторный прием для пациентов с повышенной температурой работает в круглосуточном режиме, принимают всех нуждающихся в лечении.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/757614" frameborder="0"></iframe> Строительство больницы Лейшеншань в Ухане.

— Правда ли, что возник дефицит защитных повязок? Что с лекарствами?

— Несколько сотен предприятий по всей стране бросили все силы на производство медицинских средств защиты, которые доставляются в зону эпидемии. Разработанные семи предприятиями восемь разных наборов для тестирования реагентов и других способов тестов на выявление коронавируса в срочном порядке проходят процедуру согласования.

— Говорят также, будто Китай «чрезмерно закрыт» и не делится информацией о вирусе с международным сообществом.

— Китай сразу же доложил о развитии ситуации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), а также незамедлительно поделился сведениями о нуклеотидной последовательности гена вируса, пригласил группу экспертов ВОЗ посетить Ухань для проведения исследований на месте. 28 января председатель Си Цзиньпин в Пекине встретился с генеральным директором ВОЗ Тедросом Аданомом Гебреисусом. По словам Си Цзиньпина, Китай абсолютно уверен, что ему удастся одержать победу в оборонительном бою с эпидемией, и обладает всеми возможностями для этого.

— Удовлетворены ли вы реакцией России на вашу трагедию?

— Правительство и народ России в полной мере понимают и поддерживают усилия Китая по борьбе с эпидемией. 31 января Президент РФ Владимир Путин направил председателю КНР Си Цзиньпину телеграмму с выражением сочувствия в связи с распространением коронавируса. Президент Путин выразил искреннее сочувствие и поддержку всем, в чьи семьи пришло горе и пожелал выздоровления заболевшим. «Друг познается в беде» — телеграмма с соболезнованиями от президента Путина, являясь мерой поддержкой в борьбе китайского народа с эпидемией, отражает высокий уровень отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между нашими странами. Китайская сторона высоко ценит поступок России и благодарит её за поддержку.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/758223" frameborder="0"></iframe> По временному коридору из Китая в Россию вернулись 165 человек.Из-за вспышки коронавируса в Китае в Россию по временному коридору, организованному через пункт пропуска Благовещенск-Хэйхэ, в субботу вернулись 165 человек. Ни у кого из них не выявлены признаки инфекционных заболеваний. Об этом сообщили в правительстве Амурской области.

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