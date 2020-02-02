"Проспят до марта": Сурки Московского зоопарка проигнорируют свой праздник

В США, Канаде и ряде других стран 2 февраля традиционно празднуется День сурка. По поверьям, именно в этот день зима начинает отступать, освобождая место весне. Считается, что если сурки выходят из спячки в поисках корма, то потепление совсем близко, а вот если грызун покажется, но спрячется в норе, то ждите новой волны холодов.

Обитатели Московского зоопарка - самец Арчи и две самки Сара и Нагайна, предпочитают вообще не приходить на собственный праздник. Обычно они спят до весны и все это время не показываются на поверхности. Такое поведение обусловлено тем, что российские сурки - степные (их называют также байбаки), а американские - лесные. У последних продолжительность спячки гораздо короче.

moscow_zoo_official 2 февраля в США и ряде других стран по традиции празднуется День сурка

Москвичи спрятались в норке еще в середине сентября. Причем самки перестали показываться месяцем раньше. Арчи же на протяжении еще нескольких недель совершал обходы, лакомился кукурузой и клевером, наращивая необходимую для выживания жировую прослойку. Он отремонтировал "домик" соломой, вымел из коридоров лишний сор, а потом заткнул вход в нору специальной пробкой из земли и травы.

На сегодняшний день сурки продолжают крепко спать даже несмотря на то, что зима выдалась аномально теплой и бесснежной. Если в феврале станет еще "жарче", то, может быть, к концу месяца пушистые мордашки и появятся на поверхности.

"Однако вероятнее всего, они по своему обыкновению проспят до марта, и гости зоопарка увидят их только с приходом весны", - сообщается на сайте московского учреждения.

Сайт kp.ru писал, что ранее в середине декабря в столичном зоопарке впервые дали потомство боливийские обезьяны мирикини. Пучеглазый детеныш появился на свет всего через полгода после того, как его родители перебрались в Москву.