2020-02-02T08:49:20+03:00
Дом. Семья

"Проспят до марта": Сурки Московского зоопарка проигнорируют свой праздник

В США и ряде других стран 2 февраля отмечается День сурка, но столичные Арчи, Сара и Нагайна предпочитают не вылезать из нормы до весны
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Сурки Московского зоопаркаСурки Московского зоопаркаФото: Иван ВИСЛОВ
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В США, Канаде и ряде других стран 2 февраля традиционно празднуется День сурка. По поверьям, именно в этот день зима начинает отступать, освобождая место весне. Считается, что если сурки выходят из спячки в поисках корма, то потепление совсем близко, а вот если грызун покажется, но спрячется в норе, то ждите новой волны холодов.

Обитатели Московского зоопарка - самец Арчи и две самки Сара и Нагайна, предпочитают вообще не приходить на собственный праздник. Обычно они спят до весны и все это время не показываются на поверхности. Такое поведение обусловлено тем, что российские сурки - степные (их называют также байбаки), а американские - лесные. У последних продолжительность спячки гораздо короче.

moscow_zoo_officialmoscow_zoo_official
2 февраля в США и ряде других стран по традиции празднуется День сурка
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Москвичи спрятались в норке еще в середине сентября. Причем самки перестали показываться месяцем раньше. Арчи же на протяжении еще нескольких недель совершал обходы, лакомился кукурузой и клевером, наращивая необходимую для выживания жировую прослойку. Он отремонтировал "домик" соломой, вымел из коридоров лишний сор, а потом заткнул вход в нору специальной пробкой из земли и травы.

На сегодняшний день сурки продолжают крепко спать даже несмотря на то, что зима выдалась аномально теплой и бесснежной. Если в феврале станет еще "жарче", то, может быть, к концу месяца пушистые мордашки и появятся на поверхности.

"Однако вероятнее всего, они по своему обыкновению проспят до марта, и гости зоопарка увидят их только с приходом весны", - сообщается на сайте московского учреждения.

Сайт kp.ru писал, что ранее в середине декабря в столичном зоопарке впервые дали потомство боливийские обезьяны мирикини. Пучеглазый детеныш появился на свет всего через полгода после того, как его родители перебрались в Москву.

ИСТОЧНИК KP.RU

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