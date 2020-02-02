На «Евровидение» от России отправится Александр Панайотов

Как известно, очередной конкурс песни «Евровидение» состоится в нидерландском городе Роттердаме с 12 по 16 мая. Российского участника выбирает и отправляет Первый канал (он же потом и транслирует конкурс). Журналисты недавно спрашивали Константина Эрнста, кто поедет в этом году; он ответил, что решение будет принято до конца февраля. Но продюсер Игорь Крутой оказался с прессой более откровенным: в интервью РИА «Новости» сказал, что «процентов на 90» отправят Александра Панайотова. Напомним, этому певцу 35 лет, к популярному некогда болгарскому исполнителю Панайоту Панайотову он отношения не имеет. Александр родился в Запорожье, учился в Киеве, а прославился на российских музыкальных телепроектах: в 2003 году занял второе место в «Народном артисте» на канале «Россия», в 2016-м участвовал в шоу «Голос» на Первом канале и дошел до финала.

О «Евровидении» Панайотов мечтает с 2005 года - именно тогда он впервые участвовал в отборе. Мог поехать в 2008-м от России, но уступил всего два балла Диме Билану (тот в итоге стал победителем). Мог поехать в 2009-м от Украины - но уступил один балл Светлане Лободе. Наконец, в 2016-м, снова от России, рвался на «Евровидение» в Киев «с миссией объединения, примирения, с песней, которая бы растопила все сердца — хотя бы на эти три жалкие минуты на сцене!» Но, как известно, тогда в Киев с миссией примирения не поехала Юлия Самойлова. И вот, возможно, на этот раз Панайотову наконец-то повезет.