2020-02-02T15:42:36+03:00
Спорт

Уроженка Москвы, выступающая за США, выиграла Открытый чемпионат Австралии 2020. Кто еще из наших играет за другие страны?

"КП" разобралась в вопросе "генов" в мировом теннисе
Сергей КИРИЛЛОВ
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Australian Open выиграла 21-летняя русская американка София Кенин.Australian Open выиграла 21-летняя русская американка София Кенин.Фото: REUTERS
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После того, как в финале Australian Open 21-летняя русская американка София Кенин (Кенина) победила испанку Гарбинье Мугурусу (4:6; 6:2; 6:2) и выиграла свой первый турнир Большого шлема, мы решили сделать небольшую ревизию наших игроков в мировом туре.

Женщины

Кроме новоиспеченной чемпионки, которая родилась в Москве в 1998 году (после чего родители ее сразу увезли в США),

прежде всего стоит вспомнить двух австралиек Арину Родионову и Дарью Гаврилову.

Родившаяся в Тамбове Арина Родионова (30 лет) перешла под флаг Австралии уже во взрослом возрасте, в 2014 году. Но больших побед за ее плечами нет. Вот и на этом Australian Open Арина дошла лишь до второго круга.

София Кенин (Кенина) победила испанку Гарбинье Мугурусу (4:6; 6:2; 6:2) и выиграла свой первый турнир Большого шлема Фото: REUTERS

София Кенин (Кенина) победила испанку Гарбинье Мугурусу (4:6; 6:2; 6:2) и выиграла свой первый турнир Большого шлемаФото: REUTERS

А вот москвичка Дарья Гаврилова (25 лет), которая тоже получила гражданство Австралии в 2014 году, три года назад выиграла крупный турнир в Нью-Хейвене, добралась до первой 20-ки и стала первой ракеткой Австралии. Но в последнее время ее преследовали неудачи и она скатилась в рейтинге в третью сотню.

Российских теннисисток, которые стали играть за страны бывших республик СССР множество.

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Соня Кенин с Анной Курниковой
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Мужчины

Не обошлось без выходцев из России и в мужской части турнира. Немец Александр Зверев-младший (сын многократного чемпиона СССР по теннису Александра Зверева) дошел до полуфинала, уступив там австрийцу Доменику Тиму (3:6; 6:4; 7:6; 7:6). А если сюда еще добавить грека Стефаноса Циципаса (у него мама русская, а дед — знаменитый футболист сборной СССР Сергей Сальников), канадца Дениса Шаповалова и австралийца Алексея Попырина, то становится ясно, что российские гены распространились далеко по теннисному миру.

КТО ЕЩЕ

Русскоязычные теннисисты, выступающие за другие страны

Женщины

Алена Большова-Задоинова. Испания. 22 год

Елена Рыбакина. Казахстан. 20 лет

Катерина Синякова. Чехия. 23 года

Аманда Анисимова. США. 18 лет

Мужчины

Юрий Родионов. Австрия. 20 лет

Алехандро Давидович-Фокина. Испания. 20 лет

Александр Бублик. Казахстан. 22 года

ИСТОЧНИК KP.RU

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