2020-02-02T16:26:26+03:00
Спорт

Новак Джокович победил в финале Australuian Open Доминика Тима и в восьмой раз выиграл турнир

Поединок продолжался четыре часа
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Джокович - победитель Открытого чемпионата Австралии 2020.Джокович - победитель Открытого чемпионата Австралии 2020.Фото: REUTERS
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В австралийском Мельбурне завершился финальный поединок Открытого чемпионата Австралии по теннису 2020 в мужском разряде. В решающем поединке за почетный титул спорили два топ-теннисиста мира - австриец Доминик Тим и серб Новак Джокович, второй сеянный на этом турнире.

Встреча между этими двумя спортсменами продолжалась более четырех часов и заняла все пять возможных партий. Джокович одержал победу над своим соперником, итоговый счет - 6:4, 4:6, 2:6, 6:3, 6:4 в пользу балканского спортсмена.

Год назад победу в этом турнире тоже праздновал Джокович и для него теперь это - восьма победа в Австралии. Всего же на счету серба - 17 побед на турнирах "Большого шлема". А успехи на Зеленом континенте датируются у Джоковича следующими годами: 2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020.

ИСТОЧНИК KP.RU

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