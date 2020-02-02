Новак Джокович победил в финале Australuian Open Доминика Тима и в восьмой раз выиграл турнир

В австралийском Мельбурне завершился финальный поединок Открытого чемпионата Австралии по теннису 2020 в мужском разряде. В решающем поединке за почетный титул спорили два топ-теннисиста мира - австриец Доминик Тим и серб Новак Джокович, второй сеянный на этом турнире.

Встреча между этими двумя спортсменами продолжалась более четырех часов и заняла все пять возможных партий. Джокович одержал победу над своим соперником, итоговый счет - 6:4, 4:6, 2:6, 6:3, 6:4 в пользу балканского спортсмена.

Год назад победу в этом турнире тоже праздновал Джокович и для него теперь это - восьма победа в Австралии. Всего же на счету серба - 17 побед на турнирах "Большого шлема". А успехи на Зеленом континенте датируются у Джоковича следующими годами: 2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020.