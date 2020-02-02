Самый крупный административный штраф не должен превышать половины МРОТ

Началось с того, что Минюст опубликовал проект изменений в Кодекс об административных наказаниях. Наибольшие споры вызвал раздел, где говорится о повышении штрафов для автомобилистов. Единственная положительная для водителей новость, что превышение скорости, за которое не налагается штраф, осталось прежним: 20 км в час.

Напомним, этот показатель ГИБДД предлагало сократить до 10 км в час. То есть, если на участке с разрешенной скоростью 60 км в час ваш спидометр показывает, например, 71, то это по-прежнему не будет считаться нарушением.Зато потом начинается ад. За превышение скорости на 20-40 км/ч штраф предлагается увеличить с нынешних 500 до 3 тыс. рублей. Превысил от 40 до 60 км/ч - плати 4 тыс. рублей (сейчас - от тысячи до 1,5 тыс.). Если более 60, то выложить придется 5 тыс. рублей (сейчас от 2 тыс. до 2,5 тыс. руб), либо водитель может быть лишен прав на срок от 4 до 6 месяцев. А при повторном нарушении штраф может составить 10 тыс руб или лишение автомобильных прав на год.

- При нынешней организации дорожного движения такие штрафы вводить нельзя, - заявил КП глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов. - У нас очень часто бывают такие ситуации, когда, например, на участке со скоростью 90 км в час вдруг возникает знак 50 км в час — и тут же камера стоит. Что это как не ловушка?! Водитель же не успевает затормозить! Кроме того, камеры нередко ошибаются, а возможности обжаловать электронную фиксацию у водителя нет — мы хотим ввести такую норму, но пока не получается. Вообще административные штрафы нужно привязать к МРОТ, а самый максимальный не должен превышать половины МРОТ.

- Получается 6 тыс рублей — многовато…

- Хорошо, напишите 40%. Но пока не будет наведен порядок с организацией движения, вообще не надо трогать штрафы. Надо сначала ввести государственную монополию на фиксацию нарушений, чтобы какие-то непонятные люди не стояли на дорогах с камерами. Не ставить знаки, заставляющие резко снижать скорость, исключить дублирование знаков, сделать качественную разметку, дать право водителям обжаловать данные видеофиксации.

До 2007 года административные штрафы указывались в МРОТ. Причем «минималка» с каждый годом росла, дошла до 1100 руб, а «штрафной» МРОТ оставался 100 рублей. Сейчас по общему правилу максимальный административный штраф для населения — 5 тыс. руб. Но есть исключения. Например, за управление транспортом в нетрезвом состоянии придется выложить 30 тыс, не говоря уже о лишении прав на срок до 2 лет.

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