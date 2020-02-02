Джокович наступает на пятки Федереру и Надалю

Новак Джокович в воскресенье, победив в финале Australian Open австрийца Доменика Тима, выиграл свой 18-й титул на турнирах Большого шлема. Таким образом серб по этому показателю вплотную подобрался к швейцарцу Роджеру Федереру (20 побед) и испанцу Рафаэлю Надалю (19).

Джокович на этот раз обыграл Федерера в трех сетах в полуфинале (7:6; 6:4; 6:3). А Надаль в четвертьфинале уступил как раз другому финалисту — Доменику Тиму. Напомним, что Федерер последний раз побеждал в Австралии два года назад и всего здесь имеет шесть побед. У Джоковича теперь восемь титулов Зеленого континента. И хорошие шансы обойти своих конкурентов в общем зачете всех турниров Большого шлема. Ведь он моложе своих главных соперников: Федереру — 38 лет, Надалю — 33, а Джоковичу — 32.

Но как бы там не было, эти три богатыря намного оторвались от звезд прошлого.

Как же дальше будут развиваться события? По мнению знаменитого теннисиста Матса Виландера, который теперь работает комментатором, после победы в Австралии у Джоковича обычно наступает хороший год. А это значит, что ему по силам взять два титула — на Уимблдоне и в на US Open. Надаль «должен» брать свой Ролан Гаррос, где он уже побеждал 12 раз. Словом, к концу сезона у нас могут оказаться сразу три теннисиста, у которых по 20 побед в четырех крупнейших турнирах.

Победители турниров Большого шлема

20 раз - Роджер Федерер

19 раз - Рафаэль Надаль

18 раз - Новак Джокович

14 раз - Пит Сампрас

11 раз - Бьорн Борг

8 раз - Джимми Коннорс, Иван Лендл, Андре Агасси

7 раз - Джон Макинрой, Матс Виландер

6 раз - Стефан Эдберг, Борис Беккер

5 раз - Род Лейвер, Джон Ньюкомб