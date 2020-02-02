2020-02-02T17:55:57+03:00
В мире

В США сурок Фил предсказал скорое наступление весны в 2020 году

Разбуженный грызун не увидел своей тени [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В США сурок Фил снова предсказал скорое наступление весныВ США сурок Фил снова предсказал скорое наступление весныФото: REUTERS
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В воскресенье, 2 февраля, знаменитый предсказатель погоды в США – сурок Фил, проснувшись после зимней спячки, предсказал американцам скорое приближение весны.

Когда 5-килограммового грызуна достали из его норы, он не увидел своей тени и не испугался. Согласно народному поверью, такое поведение лесного грызуна означает ранний приход весны. Если бы в этот день сурок сразу вернулся в нору, то зима продолжалась бы еще шесть недель.

Напомним, что с 1887 года 2 февраля в Соединённых Штатах отмечается День Сурка. По традиции в этот день тысячи туристов съезжаются в американский город Панксатони в штате Пенсильвания, где и обитает знаменитый сурок.

Традицию поддерживают члены организации «Ближний круг», которые каждый год 2 февраля собираются в лесу Гобблерз-Ноб в черных пальто и цилиндрах и вынимают зверька из импровизированной норы

Как сообщал сайт kp.ru, в прошлом году знаменитый сурок также не увидел своей тени, предсказав раннюю весну.

Сурок Фил из Пенсильвании предсказал раннюю весну.

ИСТОЧНИК KP.RU

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