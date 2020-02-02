В воскресенье вечером в районе Стретем (Южный Лондон) полиция застрелила мужчину в ходе его действий «околотеррористической направленности». Сообщается, что перед этим агрессор успел пырнуть ножом нескольких человек.

Подробности инцидента пока не известны — но, очевидно, он был довольно серьёзным: свидетели сообщают, что к месту происшествия было стянуто не менее семи нарядов полиции, кареты скорой помощи, а сверху барражировал вертолёт.

Национальность и мотивы преступника пока не известны. Однако большое количество предыдущих похожих инцидентов в Соединённом Королевстве — дело рук «лиц с миграционными корнями», исповедующих радикально-исламистские взгляды.

Ранее «КП» сообщала, что в аналогичном инциденте в неспокойном районе Лондона был убит местный житель, выходец из России, известный под именем «Глеб Стальной».