2020-02-02T19:03:55+03:00
В мире

В южном Лондоне застрелен террорист с ножом

Перед этим он успел ранить несколько человек [видео]
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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В лондонском районе Стретем (Южный Лондон) полиция застрелила мужчину в ходе его действий «околотеррористической направленности».В лондонском районе Стретем (Южный Лондон) полиция застрелила мужчину в ходе его действий «околотеррористической направленности».Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В воскресенье вечером в районе Стретем (Южный Лондон) полиция застрелила мужчину в ходе его действий «околотеррористической направленности». Сообщается, что перед этим агрессор успел пырнуть ножом нескольких человек.

Подробности инцидента пока не известны — но, очевидно, он был довольно серьёзным: свидетели сообщают, что к месту происшествия было стянуто не менее семи нарядов полиции, кареты скорой помощи, а сверху барражировал вертолёт.

Национальность и мотивы преступника пока не известны. Однако большое количество предыдущих похожих инцидентов в Соединённом Королевстве — дело рук «лиц с миграционными корнями», исповедующих радикально-исламистские взгляды.

Ранее «КП» сообщала, что в аналогичном инциденте в неспокойном районе Лондона был убит местный житель, выходец из России, известный под именем «Глеб Стальной».

Видео с места теракта в Лондоне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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