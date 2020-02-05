Магазин-дворец!

Ныне это здание выглядит довольно скромно в ряду ярких домов начала прошлого века. А раньше... раньше было дворцом в полном смысле слова.

Построил его в 1790-х годах великолепный Матвей Казаков, друг и ученик великого Василия Баженова. А перестраивали по заказу вельможи Козицкого - статс-секретаря Екатерины II, очень желавшего угодить красавице жене. Владелице сибирских золотых приисков, кстати. Так что в деньгах супруг ограничен не был.

К 1901 году здание еще дважды перестраивалось и приобрело современный вид, когда на него положил глаз Григорий Елисеев. На дворец оно с фасада уже похоже не было абсолютно. А ведь когда домом владела Зинаида Волконская (от этих самых стен и отправившаяся за мужем-декабристом в Сибирь), это еще был великолепный дворец, с роскошной беломраморной лестницей, которую Елисеев при перестройке не пожалел: понадобилось ему именно это место для витрины бесчисленных марок горячительного. Ведь торговый дворец сначала назывался «Магазин Елисеева и погреба русских и иностранных вин». А собственные погреба у него имелись во Франции, Испании, Португалии и на острове Мадейра - пей не хочу!

Что творилось в Москве, когда возвестили об открытии необыкновенного магазина во дворце на Тверской… Улица с обеих сторон перекрыта, конные жандармы, пешая полиция, толпы народа, собравшегося со всех концов Москвы.

Высшее духовенство Москвы тут же степенно следовало ко дворцу вкусовых наслаждений и обещанному завтраку для всех без исключения гостей. Грянул синодальный хор в парадных одеждах…

И вот он, главный момент! В зале, дворцовую роскошь которого - богатую лепнину, украшенную золотом, - удалось-таки сохранить, навстречу гостям вышел сам Григорий Елисеев в черном фраке с орденами: русским - Владимира на шейной ленте и французским - Почетного легиона. Начался торжественный молебен… Потом - туш в исполнении оркестра и «завтрак», коего Москва еще не видала. На столах все, чем богата Россия и заморские страны, откуда три парусника Елисеева везли изысканные яства…

Открытие этого магазина - событие немаловажное: Елисеев показал не только зажиточным москвичам, но и многочисленным иноземным гостям возможности и связи русского купечества, его полное признание и безграничное уважение во всем мире (потому что торговали российские купцы примерно, честно и выгодно для обеих сторон - возможно и такое, оказывается).

Ну а потом… Революции одна за другой, запустение и пустота на прилавках… Магазин для партактива в советское время... В годы Великой Отечественной здесь же - хлеб по карточкам, о былом великолепии не время и вспоминать, не до того…

После Победы «Елисеевский» вновь ожил и постепенно снова стал гастрономом № 1.

В конце шестидесятых приезжал из-за границы кто-то из потомков Григория Григорьевича, нашел магазин в надлежащем порядке, после чего при входе появился бронзовый бюст основателя и его огромный, писаный маслом портрет в главном зале.

О том далеком дне, когда появился роскошный магазин, заграничные газеты сообщали как о событии, достойном европейской столицы. Ну а москвичи долго еще, несколько десятилетий, ходили мимо недоступных витрин, как мимо какого-то великолепного памятника…