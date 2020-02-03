Под Пушкинским музеем построят пещеру Али-Бабы

ЗАТО ВГЛУБЬ ВСЕ НАШЕ

Есть такой анекдот: пожилой еврей купил крохотный участок земли и в ответ на недоумение жены гордо ответил: «Зато вглубь все наше». Что-то подобное можно сказать про реконструкцию Музея им. Пушкина (ГМИИ).

Не так давно директор музея Марина Лошак с журналистами надели каски и спустились под квартал за Музеем личных коллекций. «Пушкинский уйдет под землю аж на 16 метров», - написали тогда блогеры.

- Дело в том, что уже десять лет в ГМИИ идет работа над созданием музейного квартала. Спуск под землю был связан с тем, что строители завершили самую сложную, подземную стадию работ, - рассказал «КП» присутствовавший во время «спуска» историк Александр Спивак.

ЗАЧЕМ НУЖНО РАСШИРЯТЬСЯ

Для тех, кто забыл предысторию, углубимся в нее.

Когда-то ГМИИ задумывался как учебный музей при Московском университете с коллекцией слепков в качестве выставочных предметов. Шли годы, коллекция росла. Набор слепков превратился в коллекцию из 700 тысяч предметов искусства, а количество посетителей дошло до миллиона двухсот тысяч человек в год.

Пушкинский попал в сотню самых посещаемых музеев мира. При этом существующее здание потребностям современного музейного дела удовлетворять перестало. С начала прошлого века в нем мало что изменилось, разве что елки, высаженные перед фасадом, стали гуще, толще и лохматее, а посетители по причине нехватки места теперь не могут видеть и десятой части сокровищ.

Встал вопрос о том, чтобы увеличить площади музея более чем в два раза - с 49 тысяч квадратных метров до 105 тысяч. При этом расширение музея пошло по пути «вертикализации».

Проект: так будет выглядеть «подземный уровень». Архитектурное решение навеяно константинопольской Цистерна Базиликой. Фото: meganom.moscow.ru

КУДА УЕДЕТ ВОЛОСАТАЯ ЖЕНЩИНА?

Оборудованное сразу за Музеем личных коллекций пространство (см. схему) станет частью огромного депозитария. Пока наземную часть депозитария еще даже не выстроили. Но как только это произойдет, в него переедет основная экспозиция из главного корпуса.

- А вы не знаете, где лежит волосатая женщина? - однажды спросил у экс-директора ГМИИ Ирины Антоновой один школьник.

Мудрая Антонова сразу поняла, что речь идет об египетской мумии.

Если школьник спросит, где волосатая женщина, после 2022 года, то ему нужно будет говорить другой адрес.

К этому времени обещают достроить верхнюю часть депозитария. Туда переедет мумия, Египетский зал, саркофаги и все-все-все, а главный корпус закроется. Потому что придет черед его реставрации.

«ЦИСТЕРНА» С КАФЕ И ГАРДЕРОБОМ

Представители архитектурного бюро «Меганом», ответственного за возведение подземелий, обещают, что легендарный дворец искусств - главное здание музея, построенное 110 лет назад по проекту архитектора Клейна, с виду не изменится. Зато под ним тоже появится огромная «пещера Али-Бабы» площадью 6 тысяч квадратных метров.

Пещеру назовут «Цистерна», и в ней расположится, например, ругаемый всеми гардероб, где сейчас вечные очереди и не хватает номерков. А еще - кафе на 250 мест, лекторий, коворкинг и даже банкетный зал.

Ничего удивительного, в практиках многих европейских музеев - превращать «Вечера в музеях» в маленькие вечеринки, во время которых куратор угощает посетителей рюмочкой красненького. В нынешнем ГМИИ в связи с большим количеством хрупких слепков устраивать шумные вечеринки в залах невозможно. Однако перемены грядут!

Кроме того, «Цистерна» станет центром всего музейного квартала. Она соединится подземным переходом с депозитарием и другими зданиями, в том числе еще непостроенными.

КСТАТИ

Музейное руководство решило организовывать «дни открытой стройки» и показывать процессы работы на каждом из объектов всем неравнодушным.