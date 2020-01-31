Женщина узнала свою дочь в проститутке, приехавшей на вызов к пьяным блогерам

Такого в практике местной полиции ещё не было. Правоохранителям ни разу до этого момента не приходилось вызволять девушку со стрима пьяных блогеров. Поздней ночью в полицию позвонила встревоженная 47-летняя женщина. Оксана (так зовут звонившую) рассказала оперативникам, что ее дочь насильно удерживают в каком-то подмосковном коттедже двое сильно пьяных парней, к которым ее дочь, 20-летняя Катя, приехала в качестве девушки по вызову.

Парнями оказались блогеры Стас и Валентин, которые в тот вечер вели многочасовую прямую трансляцию из дома Стаса в деревне Черная Истринского района.

Как следует из записи трансляции, молодые люди в тот вечер много выпивали и в прямом эфире звонили по объявлениям девушкам легкого поведения. Один из звонков свел Стаса с так называемым диспетчером, которая отправила молодому человеку фотографии девушек на выбор. Парень выбрал по фото Катю и попросил диспетчера отправить к ним в гости именно ее. Меньше чем через минуту Катя сама связалась со Стасом, парочка оговорила все условия ночной встречи, и девушка отправилась в путь.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/757948" frameborder="0"></iframe> Полицейский забрал девушку у пьяных блогеров.

Молодые люди обещали Катерине полную конфиденциальность, однако по прибытии не стали выключать камеру и лицо девушки увидели все зрители прямой трансляции. В считанные минуты интернет пользователи смогли идентифицировать личность девушки, разыскать ее знакомых, которые срочно передали матери Катерины информацию о том, где и чем занимается ее дочь, - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

Как следует из записи трансляции, молодые люди в тот вечер много выпивали и в прямом эфире звонили по объявлениям девушкам легкого поведения.

Заботливые зрители трансляции увидели, что молодые люди ведут себя агрессивно и пугают девушку. Опасаясь за жизнь дочери, мать срочно вызвала полицию в дом Стаса. Также женщина сообщила оперативникам, что ее дочь не проститутка, а все происходящее постановка и часть шоу, которое вышло из-под контроля.

Никакая Катя не проститутка! Она мне все объяснила. У них с этими молодыми людьми была договоренность, что она сыграет роль девушки по вызову просто для зрителей. Парни обещали, что в камеру не попадет ее лицо и никакие личные данные не будут разглашены. Однако, как только Катенька к ним приехала, ее сразу же показали всему интернету в таком ужасном свете! Мне стали писать и звонить различные люди, смотревшие трансляцию. Они рассказывали, что моя дочь проститутка и сейчас ее изобьют и изнасилуют пьяные мужчины в загородном доме. Я очень испугалась, позвонила дочери, та мне все объяснила, что это постановка. Она сказала адрес где находится, я вызвала туда полицейских, - рассказала мать Катерины правоохранительным органам.

К счастью, оперативники прибыли на место очень быстро и никаких противоправных действий в отношении девушки совершено не было. Катерина проследовала с полицейскими к матери, оставив Стаса и Валентина наедине друг с другом.